von Ernst Brugger

Die Ernennung zu Ehrenmitglieder und die Ehrung zahlreicher langjähriger Mitglieder prägten die 135. Hauptversammlung des TV Wehr (TVW) am Freitagabend in der Stadthalle. Bei den anstehenden Wahlen wurde Iris Bona einstimmig zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Ebenso klar wurde Bernd Oßwald in seinem Amt als Schriftführer bestätigt. Die Versammlung genehmigte auch eindeutig Karl Rapprich als neuen Leiter der Abteilung Leichtathletik, der Anfang 2020 in der Abteilung intern gewählt wurde. Rapprich löst damit Dieter Eckert ab, der sich nach 35 Jahren etwas zurückziehen möchte.

Seit 75 Jahren im TV

Bei den Ehrungen waren besonders die von Herbert Haselwander und Benno Wunsch herausragend. Beide sind seit stolzen 75 Jahren TV-Mitglied. Haselwander war davon auch jahrelang Vereinskassierer und ist schon seit Jahren Ehrenmitglied. Im weiteren konnte Vorsitzender Erhard Schorm zehn Mitglieder zu neuen Ehrenmitglieder ernennen sowie zwei für 40-jährige und elf für 25-jährige Mitgliedschaft ehren. In seinem Rückblick bedauerte Schorm, dass bisher wegen Corona in den Abteilungen die Wettkämpfe abgesagt werden mussten. Für einen vielseitigen Sportverein, wie der TVW, ein trauriges Dilemma, unterstrich der Vorsitzende. Zufrieden war er hingegen damit, dass in allen Abteilungen das finanzielle Budget eingehalten werden konnte und der Verein weiterhin auf einem guten Fundament stehe.

Neue Ehrenmitglieder im TV Wehr wurden (von links): Hermann Jukic, Monika Bächle und Hildegard Eckert. Bereits als Ehrenmitglied wurde Herbert Haselwander (rechts) für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt. | Bild: Ernst Brugger

Erfreulich sei die weiterhin positive Entwicklung beim Leichtathletiknachwuchs, bei den Lauffreunden Wehratal und beim Eltern-Kind-Turnen. Die Anerkennung von Schorm galt allen Abteilungsleitern,Trainern und Übungsleitern sowie den Betreuern für ihr großes Engagement.

Sein Dank galt Bürgermeister Michael Thater und dem Gemeinderat für die städtische Unterstützung zu den vielseitigen sportlichen Aktivitäten des TVW. Für die Abteilung Leichtathletik resümiere er, wie Dieter Eckert sagte, vermutlich das letzte Mal. Er erinnerte noch einmal an die auf Bundes- und Landesebene erzielten Erfolge beim Nachwuchs, wo wieder hoffnungsvolle Athletinnen und Athleten in den Startlöchern stehen würden. Und er hoffe, dass die zufriedenstellende Trainersituation so bleiben möge. Als einen Höhepunkt in 2019 bezeichnete Eckert die Neueröffnung des Frankenmattstadion mit der neuen Laufbahn.

Ehrungen Ehrenmitglieder: Die neuen TV-Ehrenmitglieder für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste sind: Hildegard Eckert, Monika Bächle, Dieter Crusius, Hermann Jukic, Walter Thoma, Werner Uecker, Stefan Vesenmeier, Reiner Wenk und Martin Zimmermann.

Hochzufrieden war auch Kurt Wymann von den Lauffreunden Wehratal, auch wenn man den Jubiläumslauf, den 30. Wehratallauf, auf das nächste Jahr verschieben musste. Im Vorjahr hätte man mit über 500 Teilnehmern noch ein neues Rekordergebnis erzielt. Bei externen Wettbewerben sei man zudem an über 20 Läufen aktiv gewesen. Erfreulich sei, so Wymann, dass der Anteil der Frauen bei den Lauffreunden weiter zugenommen habe und inzwischen fast 50 Prozent betrage. Als Ersatz für den Wehratallauf veranstalte man vom 22. August bis 6. September den virtuellen Wettbewerb „Lauf Dein Ding“, für den über Internet (www.wehratallauf.de) Anmeldungen möglich seien. Der Spendenerlös gehe wieder voll an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg, versicherte Wymann.