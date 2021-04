von Werner Probst

Die bekannte Öflingerin Karin Niemann wird am Donnerstag, 15. April, 80 Jahre alt. Seit 1968 wohnt sie mit ihrem Mann in Öflingen. Nicht nur im Haus der Diakonie war sie eine feste Größe, sondern auch im Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde.

Kirchliches Engagement

Karin Niemann kam 1968 mit der Familie nach Öflingen. 1977 wurde sie in den Kirchengemeinderat gewählt. Sie engagierte sich besonders im Frauenkreis und bei Konfirmandenarbeit. Aber auch bei den Kindergottesdiensten setzt sie sich ein. Mit ihrer Sopranstimme war sie im Kirchenchor zu hören. Beim Visitationsgottesdienst im November 2008 wurde sie mit dem goldenen Ehrenkreuz der Landeskirche ausgezeichnet.

Der Lebenslauf

Karin Niemann kam in Wetzlar auf die Welt. Als sie 15 Jahre alt war, kam sie in ein Königsberger Mutterhaus, wo sie drei Jahre die Haushaltsschule besuchte. Als sie 18 Jahre alt war, ging sie nach Kassel, wo sie eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester absolvierte. Bald lernte sie ihren späteren Ehemann Günther Niemann kennen. 1966 läuteten die Hochzeitsglocken. Zwei Jungen brachte sie auf die Welt.

In Öflingen

1968 zog die Familie nach Öflingen und 1977 wurde das Eigenheim bezogen. Neben den eigenen Kindern hatte sie auch vielfach Pflegekinder zu betreuen. Im Haus der Diakonie fand sie 1985 eine Beschäftigung. Sie wurde als Allroundkraft eingesetzt, so auch in der hauseigenen Apotheke. 65-jährig ging sie in den Ruhestand.

Aktive Reisen

In den Erinnerungen von Karin Niemann haben aber auch die früheren Urlaubswochen einen besonderen Stellenwert. So war sie vielfach mit ihrem Mann mit den Fahrrädern unterwegs. So wurde schon Usedom erkundet und schon zweimal der Donauradweg befahren. Aber auch am Rhein entlang bis zu seiner Mündung wurde schon in die Pedale getreten. „80 bis 100 Kilometer legten wir fast täglich zurück“, sagt die Jubilarin. Vielfach war sie mit ihrem Mann auch bei Volkswanderungen mit von der Partie.

Geselligkeit

In Öflingen gefällt es der Jubilarin recht gut. Sie macht noch vielfach Handarbeiten und öfters kommt auch Besuch. Man habe nette Nachbarn. So stoße sie auch gerne mit einem Gläschen Sekt an.