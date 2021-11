von Susanne Eschbach

Mit zwei Benefizkonzerten am Samstag und Sonntag, 6. und 7. November, in der Kirche St. Ulrich in Öflingen und in der Kirche Heilig Geist in Laufenburg möchte der Verein My Biggest Wish aus Bad Säckingen Spenden für sein Projekt in Pakistan sammeln. Bei den Konzerten auftreten werden ein Holzbläserquintett des Zürcher Jugendsinfonieorchesters und ein Hornquartett der Zürcher Hochschule der Künste, beide unter der Leitung des Öflingers Bastian Berlinghof.

Der Verein

Im September des vergangenen Jahres hat sich der Verein My Biggest Wish mit dem Hintergrund gegründet, Wünsche bedürftiger Menschen in Entwicklungsländern in den Bereichen Bildung und Gesundheitsversorgung zu erfüllen. Inzwischen hat der Verein durch verschiedene Aktionen Geld gesammelt und plant im Dezember eine Reise nach Pakistan, um die Spenden direkt vor Ort weiterzugeben. „Wir wollen so einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut leisten“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Jareem Khawaja.

Der Dirigent

Bastian Berlinghof stammt aus Öflingen und ist dort seit vielen Jahren Mitglied im Musikverein. Inzwischen studiert er Musik in Zürich. „Bereits zu Beginn des Jahres kam Bastian mit der Idee für ein Benefizkonzert auf mich zu“, berichtet Khawaja.

Die Konzerte

90 Minuten dauert das Konzert, in dem Klassik, Jazz, Choräle oder auch Märsche gespielt werden. Für den Besuch der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln und die Plätze sind begrenzt, weshalb vorab eine Anmeldung nötig ist. Diese ist möglich im Internet auf der Homepage des Vereins (www.mybiggestwish.or/event) oder telefonisch unter 0151/11 78 56 66. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, es wird um Spenden gebeten. Das Konzert am Samstag in Öflingen beginnt um 19 Uhr, das am Sonntag in Laufenburg um 17 Uhr.