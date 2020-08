von sk

Am frühen Dienstag, 18. August, ist eine junge Autofahrerin im Wehratal zwischen Wehr und Todtmoos-Au verunglückt. Die 20-jährige war gegen 5 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Ihr Renault überschlug sich an einem Erdwall und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien. Da ihr Verletzungsbild nicht genau an der Unfallstelle abgeklärt werden konnte, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.