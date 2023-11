Wehr – Der Tischtennisclub (TTC) hatte am Sonntag zum 70-jährigen Bestehen des Vereins Südbadens Jugendelite zu Gast. Im Rahmen der Baden-Württembergischen Meisterschaften Region 5 spielten Jungen und Mädchen in vier Klassen die Meister 2023 aus. Am Start in der Wehrer Seebodenhalle waren junge Teilnehmer aus den Kategorien U11, U13, U15 und U19 – somit also alle der Geburtsjahrgänge 2004 bis 2013. Qualifiziert hatten sich diese über die jeweiligen Bezirksmeisterschaften. Insgesamt 125 Juniorinnen und Junioren wurden gezählt. An 16 Platten trugen sie ihre Spiele aus. Für den TTC war es nicht das erste Turnier dieser Art, das er ausrichtete. Die Tischtennisverband vergibt immer mal wieder größere regional und auch überregionale Turniere nach Wehr. Man wisse um die Verlässlichkeit des TTC und auch, dass die Verbandsvereine gerne in die Seebodenhalle kommen, weil hier ideale Spielverhältnisse herrschen würden und sich der TTC Wehr immer gut um Sportler und Zuschauer kümmere, so ein Vereinsmanager aus Bühlertal.