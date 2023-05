Die Sportvereinigung (SpVgg) Brennet-Öflingen hat im Jugendbereich Höhen und Tiefen in dieser Saison erlebt. Mangels Trainingsbeteiligung wurde die B-Jugend aus der Spielrunde zurückgezogen. Die E-Jugend zeigte auf dem exzellent gepflegten Hans-Walcher-Sportplatz in Brennet zunehmend ihr Talent. Die neuen Spielformen mit Kleinmannschaften und Kleinfeld haben hohe Kosten verursacht, so Max Schramm als Co-Jugendleiter bei der Hauptversammlung im Vereinsheim.

Die langjährige Jugendleiterin Inge Schneider leitet zusammen mit ihrem Lebensgefährten die Jugendabteilung des Vereins. 86 Kinder waren in der abgelaufenen Saison aktiv. Die Spielgemeinschaften bieten „Chancen und Risiken für die Kids, fordert aber auch die Trainer an ganz anderen Baustellen“, sagte Schneider klar und deutlich. Die neue Mannschaft in der D-Jugend brachte auch manchen Frust zutage. Nicht mehr mit den vertrauten Mitspielern auf dem Platz zu sein, das Zusammenfinden und die Leistungsorientierung sorgte auch für Enttäuschungen, fasste Schneider zusammen.

Hinzu komme, dass vereinzelt Vereine und Trainer direkte Abwerbungen starten. „Nach einem Jahr auf der Reservebank beim neuen Verein kommen die Kicker recht geknickt zurück“, so Schneider. Taktisches Abwerben, um die Konkurrenz zu schwächen, gehöre nicht in den Kinder- und Jugendbereich, so die Einschätzung der Jugendleitung des SpVgg Brennet-Öflingen.

Die Jugendabteilung finanziert sich selber. Sieben Veranstaltungen sind im Jahresablauf üblich: das Magnus-Schwitzler-Jugendturnier und das Füchsle-Camp des SC Freiburg in Brennet sind weit über die Stadtgrenzen bekannt. Der Kinderfußball ist im Wandel. Neue Tore mussten angeschafft werden, was ein Defizit in der Kasse verursachte, wie Kassierer Piero Marchiano aufzeigte. Aber in den Nachwuchs wird investiert, auch bei den Spielgemeinschaften. Neue Trikots, neue Bälle – „das kostet halt einiges“, so Schramm. G-, F- und E-Jugend bleiben in der kommenden Saison eigenständig. Bei den Spielgemeinschaften ab der D-Jugend ist man noch in Gesprächen.

Bei den Teilneuwahlen wurde Annalena Jahn neu zur Schriftführerin gewählt. Neu als Beisitzerin ist Judith Mozer.