von Hansjörg Bader

Auf Abstand befinden sich gegenwärtig die Mitglieder der Gartenfreunde, was der Corona-Pandemie geschuldet ist. Was im persönlichen Umgang derzeit gilt, ist aber nicht Regel bei der Gartenpflege. Die Parzellen der Kleingartenanlage wurden trotz Auflagen weiter vorbildlich gepflegt. Diese können sich heute samt und sonders sehen lassen und stellen den knapp über 20 Parzellenbesitzer nur das beste Zeugnis aus. Dass die Wehrer Gartenfreunde sich aufs Gärtnern verstehen, kam auch in der Expertise des Bezirksverbandes zum Ausdruck. Bei deren Visite im Juch gab es kaum Anmerkungen, wie die Vorsitzende Ilona Siebeneicher bei der Hauptversammlung in der Stadthalle erfreut sagte.

Tag des Gartens Opfer von Corona

Das gute Erscheinungsbild der Anlage, die erfolgreiche Arbeit und großen Leistungen der Mitglieder wollten eigentlich die Gartenfreunde beim „Tag des Gartens“, der traditionell immer am zweiten Juliwochenende stattfindet, der Öffentlichkeit präsentieren, doch das Tor in der Jucher Kleingartenanlage blieb wegen Corona geschlossen. Was blieb, waren unerfüllte Vorbereitungen und keine Einnahmen. Dabei hatte der Verein gerade auf diese Finanzspritze gesetzt.

Gelungen und harmonisch

2019 sah noch alles ganz anders aus. An zwei Tagen herrschte viel Betrieb bei den Schrebergärtnern. Am Samstag wurden traditionell Gäste der Wehrer Bürgerstiftung und der Öflinger Diakonie und am Sonntag die Allgemeinheit bewirtet. Das Gartenchörli unter Leitung von Norbert Hauf unterhielt die Besucher, die sich wie immer an der herrlichen Blütenpracht erfreuten. Im Rückblick nannte Vorsitzende Ilona Siebeneicher das Vereinsjahr 2019/20 gelungen und harmonisch. Die Einschnitte kamen mit der Corona-Krise. Ab da musste einiges aufs Eis gelegt werden.

Der Verein konnte knapp davor noch eine Versammlung der Parzellenbesitzer abhalten und gemeinschaftlich das Rosenbeet pflegen. Die zwei für alle verpflichtenden Garteneinsätze von 2019, die für diese Jahr ebenfalls vorgesehen waren, konnte bis jetzt noch nicht durchgeführt werden. Im September soll wenigstens einer noch stattfinden. Bis dahin hofft man auch wieder die Mitglieder zum sonntäglichen Frühschoppen bitten und diesen die beliebten Vereinsfahrten unter Leitung der Ehrenvorsitzenden Rita Leber anbieten zu können. Mit Optimismus sieht man auch dem erneuten Tannenreisig-Verkauf im November entgegen.

Das ist eine Aktion der Gartenfreunde zusammen mit der Leisechlimmerzunft und der Novartis-Werkswehr zu Gunsten der Kinderkrebshilfe. Aufgaben für dieses Jahr seien also noch genug da, wie Siebeneicher befand. Die werden auch angegangen, sobald die Zeitumstände dies wieder erlauben. Durchgewunken von den Mitgliedern wurde schließlich auch noch die vorgeschlagene und länger schon im Raum stehende Satzungsänderung. Zwar gab es einen Einwand. Dieser hätte die Annahme der neuen Satzung verhindern können. Es gelang aber den Kritiker umzustimmen. So kam es schließlich doch noch zu dem notwendigen einstimmigen Votum.

Die Wahlen

Ilona Siebeneicher, seit 2014 im Vorstand der 112 Mitglieder zählenden Gartenfreunde, war zunächst Vizevorsitzende wurde aber dann nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Herbert Wenk schnell dessen Nachfolger. Auf den Posten sei sie nie scharf gewesen, auch sah sie sich von Anfang an nur als Übergangslösung Mit der Arbeit konnte sie sich aber rasch anfreunden. Man sei eine sich gegenseitig respektierende und helfende Gemeinschaft. Weil das so ist, erklärte sich Ilona Siebeneicher zu einer weiteren Amtszeit bereit. Sie wurde einstimmig wiedergewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder: Salvatore Princiotta (stellvertretender Vorsitzender), Catarina Henke (Rechnerin), Edeltraut Martin (Schriftführerin), Wolfgang Ermisch und Claudia Ladmann (Beisitzer). Neuer Leiter der Seniorengruppe ist Gerhard Kunzweiler