von Ernst Brugger

Mit einem einem abwechslungsreichen Jubiläumskonzert feierte der Männerchor Wehr am Samstagabend in der Stadthalle mit einjähriger Corona-Verspätung sein 100-jähriges Bestehen. Und Gratulanten durften natürlich nicht fehlen. Allen voran Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Kramer-Rempe, die Glückwünsche und ein Präsent der Stadt überbrachte. „Der Männerchor ist eine verlässliche Säule bei kulturellen Anlässen in der Stadt“, so Kramer-Rempe. Vizepräsidentin Sonja Dannenberger vom Hochrheinischen Chorverband gratulierte und überreichte dem Männerchor die Jubiläumsurkunde des Badischen Chorverbandes. Sie fügte hinzu: „Die Urkunde des Deutschen Bundeschorverbandes ist von Berlin nach Wehr unterwegs“. Josef Klein führte als Conférencier informativ durch das vielseitige Programm.

Die Männerchöre von Wehr und Rickenbach boten unter dem sicheren Dirigat von Claudia Moser voluminösen Chorgesang. | Bild: Ernst Brugger

Mit einem traditionellen Liederprogramm eröffnete der Männerchor mit dem Gesangverein Rickenbach a cappella unter der Leitung von Claudia Moser den ersten der vier Konzertteile. Mit dem „Heimatlied“ und „Daheim im Badner Ländle“ unterstrich die voluminöse Chorgemeinschaft ihre Heimatverbundenheit zu Baden. Ergreifend dazwischen „Die Rose“ – weltbekannt als „The Rose“. Der besinnliche „Abendfrieden“ und die romantische „Junge Liebe“ leiteten dann über in den zweiten Teil. Hier wurden dann die beiden Chöre von Pitt Erik Schulz am Klavier von der Musikschule Bad Säckingen begleitet. Die schwungvollen und anspruchsvollen Melodien aus der Operette „Der Schätzmeister“ von Carl Michael Zierer und aus der Oper „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach meisterte die Chorgemeinschaft unter dem Dirigat von Claudia Moser nahezu profihaft.

Bläserensembles mit Nachwuchsmusikern des Musikvereins Oberhof waren im dritten Teil zu hören. Im vierten Teil kam dann ein geballter Musikkörper unter der sicheren Leitung von Claudia Moser auf die Bühne: Der Männerchor Wehr, der Gesangverein Rickenbach, zusammen mit Streichern des Oberrheinischen Sinfonieorchester Lörrach sowie einem Bläserensemble mit Instrumentalisten aus der Region und der Stadtmusik Wehr. Bei einem Melodienmix kamen wieder die Freunde der Oper- und Operettenmusik auf ihr Kosten.

Die Anerkennung des Vize-Vorsitzenden Hans-Peter Zimmermann galt abschließend Claudia Moser, Konzertmeisterin Ivetta Viatet vom Sinfonieorchesters Lörrach, den Sängern und Conférencier Josef Klein.