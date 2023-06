Überall sind Städte froh, wenn noch eine Metzgerei vorhanden ist. Der Wehratal Butcher ist im Jahr 2021 ambitioniert an einem Traditionsstandort gestartet. Die einzige Metzgerei in Wehr erfahre aus der Region zwar einen guten Zuspruch, „nur das Ladengeschäft liegt hinter den Erwartungen“, schildert Metzgermeister Thorsten Griener seine bisherigen Erfahrungen.

Catering als zweites Standbein

Mit den Kollegen der Fleischerinnung vernetzt, ist der breit aufgestellte Betrieb in Wehr entstanden. Catering, Mittagstisch, Veranstaltungsausrichter und mit dem Verkaufswagen auf den Märkten in der Region vertreten – das bieten die heutigen Metzgereien. So auch der Wehratal Butcher. „Für Weltkonzerne zwischen Bad Bellingen und Albbruck liefern wir und richten Firmenfeierlichkeiten aus“, schildert Griener. Mit Ehefrau Sandra hat er den Betrieb aufgebaut.

Auch an Wochenmärkten präsent

An drei Tagen in der Woche fahren sie Wochenmärkte an – bis ins Elsass. Das Angebot des Wehratal Butcher ist laut Griener erkannt worden und stoße andernorts auf eine hohe Nachfrage, „da sind regelrechte Fans gewonnen worden“, sagt der Metzgermeister.

Eine gute Beratung durch die Handwerkskammer und ein stimmiges Konzept hätten die Möglichkeit geschaffen, wieder in Wehr eine Metzgerei zu eröffnen. Nachdem die Metzgerei Gallmann geschlossen worden war, sprach alles für einen guten Start.

Gutes Handwerk wird geschätzt

„Die Neukunden sind Qualität und Geschmack in Wehr gewohnt, und ich hatte meine Rezepturen angepasst“, bestätigt Griener die Wünsche seiner Kunden. Etwa bei der Lyoner: Etwas weniger Rindfleisch wird heute verarbeitet und der Lyoner-Geschmack der einstigen Metzgerei Gallmann ist getroffen.

Keine Schnellreifungen, etwa bei der Salami, und der Handwerkskunst verpflichtet, dies sähen die Familienrezepturen der Grieners vor. Das Rezept für die Kaminteufel stamme von Grieners Urgroßvater. Der Name sei der Familientradition und dem modernen Anspruch geschuldet. „Ja, das müssen wir immer wieder unseren Kunden erklären“, gesteht der Metzgermeister.