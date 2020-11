von Michael Gottstein

Die verschärften Infektionsschutzbestimmungen zwingen die Kirchengemeinden, Gewohnheiten aufzugeben. Aber sie öffnen auch den Weg für neue Formen: So wird das St.-Martins-Fest in diesem Jahr auf dezentrale Weise und in ökumenischer Eintracht gefeiert. Die Motti lauten: „St. Martin – das Licht verbindet uns“ sowie „Mach mit und teile Dein Licht.“

Auch in Corona-Zeiten brauchen die Kinder nicht auf die St.-Martins-Laternen zu verzichten. | Bild: Michael Gottstein

Wegen des Teil-Lockdowns können weder die traditionellen Umzüge noch die St.-Martins-Spiele stattfinden. „Uns war aber klar, dass wir sie nicht ersatzlos streichen können“, erklärte Gemeindeassistentin Carmen Horvatic. Die beiden Wehrer Kirchengemeinden bereiteten daher eine ökumenische Aktion für den St.-Martins-Tag vor, der auf Mittwoch, 11. November, fällt. Um 17 Uhr werden die Kirchenglocken läuten. Die Menschen sind dann aufgefordert, ihre Laternen an die Fenster und vor die Haustüren zu stellen. „Ganz Wehr, Öflingen und Schwörstadt sollen im Lichterglanz erstrahlen“, so die Hoffnung. Außerdem können die Teilnehmer St.-Martins-Lieder singen und die Geschichte des Heiligen vorlesen.

Wehr Es herrschte früher ein reges Leben in der Kirchstraße und eine erstaunliche Vielfalt an Geschäften Das könnte Sie auch interessieren

Anregungen bietet das von den Gemeinden erstellte Liedblatt, das in den Schulen und Kindergärten verteilt wird und auf den Internetseiten der Kirchengemeinden angefordert werden kann. Es enthält Lieder, die Nacherzählung der St.-Martins-Geschichte und eine Anleitung zum Basteln einer Laterne aus einer Milchtüte. Die Jugendkapellen von Wehr, Öflingen und Schwörstadt hätten die Aktion gerne unterstützt und Lieder gespielt, doch auch dies ist derzeit nicht möglich. Der Öffentlichkeitsbeauftragte der evangelischen Gemeinde, Karl-Wilhelm Frommeyer, betonte, dass „wir nicht nur auf die Umzüge und Spiele verzichten, weil es verboten ist, sondern aus Rücksichtnahme auf die gefährdeten Menschen“.

Das Video

Für die St.-Martins-Spiele bieten die Gemeinden eine Alternative: Die Familie Hinnenberger aus Öflingen hat im Sommer ein Video zur St.-Martins-Geschichte gedreht, in dem der Heilige hoch zu Ross erscheint. Ab Montag, 9. November, wird es auf den Internetseiten beider Gemeinden zu sehen sein.

Die Gottesdienste

Gottesdienste sind unter Auflagen möglich, so müssen die Besucher Masken tragen und Kontaktformulare ausfüllen. Weil die Umluftheizungen in den Kirchen die Aerosole verbreiten könnten, werden sie eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn abgeschaltet – warme Kleidung ist daher empfehlenswert. Am Sonntag, 8. November, beginnt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst in der St.-Martins-Kirche. Der Kirchenchor wird mit acht Sängern auftreten, 78 Personen sind zugelassen. Die Besucher müssen sich im Pfarrbüro anmelden. Im Gottesdienst wird das neue Gemeindeteam beauftragt, die weltliche Feier zum Patrozinium muss ausfallen. In der evangelischen Friedenskirche findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst statt, zu dem 38 Personen zugelassen sind.

Die Kinder

Wie Kindergartenleiterin Judith Frank berichtete, „freuen sich die Kinder auf den St.-Martin-Tag, er ist für sie etwas ganz Besonders“. Zum Mitfeiern sind alle Kinder eingeladen. Pfarrer Hasenbrink: „Der heilige Martin ist ein Vorbild für uns alle, und den Grundgedanken des Teilens können Menschen aller Konfessionen unterschreiben.“

Kontakt: Katholische Kirchengemeinde, Telefon 07762/522 10, Infos im Internet: www.se-wehr.de. Evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen, Telefon 07762/92 89, Infos im Internet: www.eki-wehr.de.