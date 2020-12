Es ist auf den ersten Blick keine einfache Sache, einen Jahresrückblick für das Corona-Jahr 2020 zu schreiben. Allein mit den Veranstaltungen, die aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnten, ließen sich vermutlich mehrere Seiten füllen. Doch der zweite Blick zeigt: Es gab auch abseits Corona einige Ereignisse, die Wehr veränderten.

Die Brandkatastrophe

Das Jahr war gerade sieben Tage alt, da sorgte ein Brand im Kindergarten Seeboden für die erste Hiobsbotschaft des Jahres. Vermutlich war es ein technischer Defekt, der den größten Wehrer Kindergarten vollständig zerstörte und die Wehrer Stadtverwaltung von heute auf morgen in große Probleme brachte.

Großbrand: In der Nacht zum 7. Januar brannte der Kindergarten Seeboden völlig aus. Bild: privat | Bild: Winfried Fröhle

Glücklicherweise stand der Neubau des Kindergartens Bündtenfeld kurz vor der Fertigstellung und bot genügend Platz für eine provisorische Unterbringung der fünf Kindergartengruppen. Dessen Einweihung Ende Januar rückte – ebenso wie die des Familienzentrums – in den Hintergrund. In Rekordzeit wurde von der Stadtverwaltung die Planung des Neubaus vorangetrieben, schon acht Monate nach dem Brand konnte mit dem Bau begonnen werden. Aus der Brandkatastrophe lässt sich aber noch eine positive Erkenntnis ziehen: In der Not halten die Wehrer zusammen. Eine unglaubliche Welle der Solidarität erlebte die Stadt: Ob Spielzeug-, Geld- oder Möbelspenden – die Wehrer Hilfsbereitschaft war enorm.

Solidarität: Nach dem Brand im Kindergarten Seeboden zeigten die Wehrer ihr großes Herz und spendeten ihre Spielsachen. Bild: Justus Obermeyer | Bild: Obermeyer, Justus

Neue Harmonie

Endlich rücken die Bagger an: Der Beginn der Abrissarbeiten auf dem Wehrer Brennet-Areal im September ist ein Meilenstein, auf den Wehr schon seit Jahren gewartet hat und der die Innenstadt nachhaltig verändern wird. Zwischen der Brennet GmbH und der Stadt Wehr herrscht wieder Harmonie. Dabei sah es zu Jahresbeginn noch nicht danach aus: Brennet-Chef Stephan Denk hatte den Pachtvertrag für den Kroneparkplatz gekündigt – auch dieser Konflikt ist mittlerweile auch geräumt. Nicht nur das: Auf dem Brennet-Areal soll nun auch ein kommunales Ärztehaus gebaut werden. Und auch bei der geplanten Stiliegung des Wehrer Gewerbekanals und der Sanierung des Stauwehrs ziehen Stadt und Brennet nun am selben Strang.

Nur noch Schutt: Über 130 Jahre Wehrer Industriegeschichte sind zu Ende. Seit September werden die früheren Fabrikhallen der Brennet abgerissen. Bild: Julia Becker | Bild: Julia Becker

Einen Meilenstein konnte die Öflinger Diakonie Mitte Januar feiern: Die Einweihung des Neubaus des Wohnheims in der Kreuzmatt, der wegen der neuen Landesheimbauverordnung notwendig geworden war. Dies war nicht das letzte Millionen-Projekt: Den Platz für einen weiteren Neubau schafften die Bagger im März in der Paul-Gräb-Straße.

Ministerbesuch: Im Corona-Jahr gab auch der Borkenkäfer keine Ruhe. Forstminister Peter Hauk machte sich in Wehr ein Bild von den Schäden. Rechts Stadtförsterin Swantje Schaubhut. Bild: Julia Becker | Bild: Julia Becker

Eigenen Strom produziert die Wehrer Kläranlage seit Ende Februar mit der Einweihung der neuen Klärschlammfaulungsanlage. Die 2,6 Millionen Euro-Investition ist mit seiner CO2-Einsparung nicht nicht nur eine Beitrag zum Klimaschutz, sondern soll auch Kosten sparen.

Licht und Schatten in der Wirtschaft

Mit der Textilveredelung Dreiländereck schließt das letzte Kapitel Textilindustrie in Wehr im Mai. Und auch am früheren Standort der Textilveredelung Wehr gibt es in diesem Jahr eine Hiobsbotschaft: Im August kündigt die Firma Celanese ihre Schließung im Juni 2021 an. Obwohl es noch wenige Monate zuvor noch Expansionspläne gab, soll nun die Produktion nach Italien verlegt werden. Von der Betriebsschließung sind 30 Mitarbeiter betroffen.

Im Industriegebiet Rossmatt siedelt sich mit der Sewec Ozon eine erste Firma an. In dem Areal, das schon seit der Verlegung der Öflinger Straße im Jahr 2016 weiterentwickelt werden soll, könnten sich schon bald weitere Firmen ansiedeln. Die Erschließung läuft aktuell noch. Deutlich erweitert hat auch die Rota Verpackungstechnik in der Kreuzmatt.

Corona und seine Spuren

Mit einem ersten Verdachtsfall in einem Wehrer Kindergarten Anfang März wird klar: Corona hinterlässt auch in Wehr Spuren. Fast 300 Wehrerinnen und Wehrer werden bis zum Jahresende positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle ist zweistellig. Die Pandemie führt zu schweren Einschnitten.

Gesperrt: Wegen Corona blieb auch der Badestrand in Brennet den ganzen Sommer über gesperrt. Bild: Julia Becker | Bild: Julia Becker

Spielplätze werden gesperrt, ebenso die Badestelle in Brennet. Das Vereinsleben bricht fast völlig zusammen. Kaum eine der geplanten Veranstaltungen kann stattfinden. Der Musikverein Öflingen muss seine 125-Jahr-Feier komplett absagen, ebenso die Wehrer Feuerwehr die ihr 160-jähriges Bestehen feiern wollte. Kreativ reagiert das städtische Kulturamt: Mit Klappstuhlkonzerten, einem mobilen Wunschkonzert und einem sommerlichen Autokino wird nach Alternativen für die abgesagten Veranstaltungen gesucht.

Roman Kuperschmidt und Georgi Mundrov zogen am 1. Mai mit einem bunten Unterhaltungsprogramm durch Wehr. Bild: Michael Gottstein | Bild: Michael Gottstein

Spendenrekord ohne Wehratallauf: Das Organisationsteam der Lauffreunde bei der Übergabe des 4000-Euro-Spendenschecks an die Kinderkrebshilfe. Bild: Justus Obermeyer | Bild: Obermeyer, Justus

Abschiede 2020 Vier Urgesteine des des Wehrer Geschäftslebens sind im Jahr 2020 verstorben: Klaus Ruthe, viele Jahre das Gesicht und Herz der Wehrer Service-Gemeinschaft ist im Januar im Alter von 81 Jahren. Im Juli starb Paul Walz, Optiker- und Juweliermeister, im Alter von 94 Jahren. Auch er prägte das Geschäftsleben in der Wehrer Innenstadt über viele Jahre. Berthold Trefzger ist im März kurz vor seinem 87. Geburtstag gestorben. Der Ofenbauer führte lange Zeit das Wehrer Traditionsunternehmen. Im Oktober starb mit Günter Amann (79) ein weltweit hoch geschätztes Aushängeschild des Friseurhandwerks. Mit dem früheren Stadtförster Rudolf Kramer verstarb der langjährige Vorsitzende des Schwarzwaldvereins.