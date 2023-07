Die Arbeiten am Umspannwerk in der Finsterbachstraße sind vorerst abgeschlossen. Rund 4,5 Millionen Euro hat die Energiedienst (ED) am Standort investiert.

Ein neues Schalthaus war nötig geworden. Mehrere Leistungstransformatoren wurden ersetzt. Die digitale Schutz- und Leittechnik wurde zusätzlich auf dem neuesten Stand der Technik gebracht. Vom markanten mehrstöckigen alten Schalthaus wird sich die ED Netze trennen. „Wir reißen das noch ab“, sagte Geschäftsführer Boris Philippeit bei der feierlichen Inbetriebnahme am Montagabend.

Verlustreduzierungen waren beim Wehrer Umspannwerk nötig geworden. Der Stand der Technik ging einerseits nicht mehr mit der bisherigen Nutzungsdauer einher. Andererseits sei mit dem Windpark Hasel das Umspannwerk zum zentralen Einspeisepunkt geworden, sagte Markus Linder in seiner Funktion als Leiter Hochspannungsanlagen und Sekundärtechnik bei der ED Netze GmbH. Linder ist seit vergangenen Samstag auch Geschäftsführer der Stadtwerke Wehr.

Mit den neuen Leistungstransformatoren verspricht sich die Energiedienst einen Gewinn von 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom, welche bisher mit den alten Trafos als Verlust angefallen waren. Dazu sind 4,3 Kilometer neue Mittelspannungsleitungen verlegt worden, etwa hin zur neuen Schaltanlage in der Haseler Straße.

Die ED rechnet mit der Energiewende. Mehr Stromerzeuger und eben auch mehr Stromverbrauch, etwa durch E-Autos, machen die Stromnetze modernisierungspflichtig. „Wir investieren jährlich rund 50 Millionen Euro in unser Stromnetz und sorgen so für eine stetig wachsende Leistungsfähigkeit, sagte ED Technikchef Daniel Obermeier. Gleichzeitig wird Versorgungssicherheit gewährleistet.

Bei Gemeinderat Stefan Tussing (CDU) herrschte eher die Sorge um einen Blackout in Wehr vor. „Dafür ist das Schalthaus hochgradig gesichert, was aber andernorts passiert, da bleiben wir abhängig“, erklärte Beck.