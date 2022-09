von Gerd Leutenecker

Verschoben ist nicht aufgehoben – die offizielle Eröffnung des Kindergartens Bündtenfeld hatte am Samstag zu einem lebendigen Fest in der Georg-Kerner-Straße geführt. Nach zwei Jahren Regelbetrieb war der Zuspruch bei Eltern und Großeltern groß, endlich die Räume im Familienzentrum der Stadt in Augenschein nehmen zu können. Vorab war das standesgemäße Zeremoniell der Eröffnung. Bürgermeister Michael Thater konnte in diesem Rahmen den neuen Sozialdezernenten des Landkreises Waldshut, Ulrich Friedlmeier, begrüßen.

Friedlmeier hörte genau zu. Das Konzept und die Entscheidungen für die Standortverlagerung vom einstigen Kindergarten In der Au hin ins Bündtenfeld haben eine Vorgeschichte. Zu klein, problematischer Standort oder der Modernisierungsstau, „eigentlich benötigt man dafür die eierlegende Wollmilchsau“, hielt Friedelmeier für die Neukonzeption knapp fest. Familienzentrum und ein größerer Kindergarten mit fünf Gruppen sind Fortschritte für die Stadt. 3,7 Millionen Euro sind dafür investiert worden, 600.000 Euro kamen als Zuschuss vom Land. Mit 92 Kindergartenplätzen die sich auf vier Gruppen der über Dreijährigen und einer Gruppe der Unter-Dreijährigen aufteilt, wird auf die Nachfrage reagiert.

„Jedes Kind in der Stadt kommt unter“, sagte Bürgermeister Thater. Eine städtische Pflichtaufgabe ist damit erfüllt. Glücklicherweise konnte ebenso jede Stelle für Erzieherinnen besetzt werden. 28 Erzieherinnen sind derzeit im Kindergarten Bündtenfeld tätig. Leiterin Gabriele Speicher-van Kreij präsentierte ihr Team bei der Eröffnung. Zusammen mit zahlreichen Kindergartenkindern wurde ein Lied vorgetragen. Dann war es soweit. Die Kinder empfingen ihre Gäste. „Meine Gruppe ist da und dort hinten toben wir“, erklärte ein kleines Mädchen seinem Opa stolz. Das Gebäude war schnell voller Kindergewusel und spielerischen Angeboten allerorts. Gemeinderat Helmut Steinebrunner lachte und sagte: „Wenn ich noch Kind wäre, würde ich sofort hier in den Kindergarten wollen.“