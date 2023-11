Wehr – Ist die Wehrer Innenstadt tot? Diese Frage wurde in der Hauptversammlung der Servicegemeinschaft unterschiedlich beantwortet. Einig waren sich Händler, Gemeinderäte und Verwaltung, dass Verbindungen zwischen dem neuen Brennet-Areal und der Innenstadt geschaffen werden müssen, damit die Geschäfte an der Hauptstraße von der Kundschaft profitieren.

Die Corona-Restriktionen belasteten die Händler schwer, auch die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise, der Personalmangel, die Bürokratie und die Konkurrenz des Internets erschweren das Geschäft. Der Vorsitzende Stephan Ruthe sah einen Lichtstreif am Horizont: „Die Menschen möchten wieder in die Stadt.“

Sandra Schmidt vom Sportmode-Geschäft in der Hauptstraße bewertete das neue Brennet-Areal kritisch: Es sei nicht an die Stadt angegliedert, bilde ein eigenes Einkaufszentrum, die Kunden kämen nicht mehr in die Innenstadt; die Baustellen in der Hauptstraße seien ein zusätzliches Hindernis. Sie frage sich, wie lange sie ihr Geschäft noch aufrechterhalten könne. Bürgermeister Michael Thater widersprach: „Wehr stirbt nicht aus, und es war richtig, den Großhandel in die Nähe der Innenstadt zu bringen.“ Auch Elsbeth Lauber von Lauber Moden bestätigte, dass die Wehrer nicht oft in die Innenstadt kämen. „Ich selbst darf nicht klagen, aber ich mache auch 80 Prozent des Umsatzes mit Auswärtigen.“

Dass sich der Nonfood-Discounter „Action“ im ehemaligen Schmidts-Markt ansiedeln wird, kritisierten Mitglieder. Thater wies darauf hin, dass der Gemeinderat dies entgegen dem Vorschlag der Verwaltung beschlossen habe. Kulturamtsleiterin Katharina Reitinger, die kraft Amtes im Vorstand ist, stellte das Gutachten der kommunalen Entwicklungsgesellschaft Imakomm vor. Das Brennet-Areal sei nicht als Konkurrenz zur Innenstadt zu sehen, es sei aber wichtig, die Innenstadt an das Einkaufszentrum im Norden anzubinden. Die Gestaltung des Platzes vor dem Ärztehaus sei ein erster Schritt, nun brauche es weitere Maßnahmen, um die Menschen zum Besuch der Innenstadt anzuregen. Stephan Ruthe bat Sandra Schmidt und Samira Reitzig, ihre kritischen Ideen in den Vorstand einzubringen. Sie waren einverstanden und wurden einstimmig zu Beisitzerinnen gewählt.

In der Diskussion um den Nikolausmarkt schlug Lisbeth Bevensee vor, mit den Planungen künftig früher zu beginnen, die Marktbeschicker seien langfristig ausgebucht. Sie wünschte sich mehr Resonanz von Wehrern: „Für die Marktbeschicker lohnt es sich nicht, nach Wehr zu kommen, weil der Umsatz hier zu gering ist.“ Ruthe sagte: „Wir brauchen mehr Ideen, um den Markt attraktiver zu gestalten.“ Für 2024 kündigte er eine Ausbildungsmesse an, auch der Handel suche Lehrlinge.