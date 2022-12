von Hansjörg Bader

Es ist keine gute Nachricht für die treue Kundschaft des Lebensmittelgeschäfts Morath: Der Markt in der Breitmattstraße 66 wird zum Jahresende seine Pforten schließen. Für Inhaberin Inge Morath ist am 31. Dezember 2022 Schluss. Eine Fremdverpachtung oder gar eine geschäftliche Umwidmung kam für Morath nicht in Frage. Ebenso wenig der Verkauf der Immobilie.

Das Lebensmittelgeschäft in der Breitmattstraße. | Bild: Hansjörg Bader

Darin war sich die Familie Morath, zu der noch zwei Söhne und drei Enkel gehören, einig. Ist der ebenerdig gelegene Laden erst einmal leergeräumt, werden Handwerker einziehen und diesen in eine Wohnung umgestalten. Die Besitzerin selbst wird diese nutzen.

Bezug des neuen Ladens 1978

Im Stammhaus Morath auf der Breitmatt, eine Hausnummer nebenan, zog schon recht früh ein Lebensmittelgeschäft ein. Es war ein Konsumladen, von denen es in den 1950er Jahren in Wehr mehrere gab. Betrieben wurde dieser von einer Schwester Moraths. Als der Bruder, Gerhard Morath, übernahm, erkannte er schnell, dass hier in den räumlich beengten Verhältnissen kein wirtschaftliches Wachstum möglich sein wird. So nutzte er die gebotene Chance, ein angrenzendes Grundstück zu erwerben und baute dort ein neues Ladengeschäft. Bezug war im Jahr 1978. In den folgenden Jahren baute sich das Ehepaar Morath damit eine sichere Existenz auf. Von Anfang an vorteilhaft und auch unabdingbar für die jungen Geschäftsleute war der Schulterschluss mit Handelspartnern und Franchise-Unternehmen wie „Spar“ und „Ihre Kette“.

Vielfältiges Angebot Nicht nur mit Angebot an Lebensmitteln konnte das Geschäft in der Breitmattstraße bei der Kundschaft punkten, sondern auch mit dem vielfältigen und großen Getränkedepot. Und pünktlich und zuverlässig arbeitete auch Moraths Lieferservice. Und in den letzten Jahren unterhielt der Händler auch noch einen Paketdienst.

Dennoch behielt Morath stets seine Selbstständigkeit. Vor allem seine längeren Öffnungszeiten waren schnell beliebt und wurden geschätzt. Ab 5.30 Uhr morgens konnte eingekauft werden und das oft bis 22 Uhr abends. Frühaufsteher und Pendler nutzten dieses Angebot. Viele, die zur Arbeit nach Wehr kamen, holten sich noch vorher ein Frühstück ab. „Wir hatten Kunden aus Todtmoos aber auch vom Hotzenwald“, erzählt Inge Morath.

Familie unterstützt

Nach dem frühen Tod ihres Mannes 2021 wurde für die Witwe allerdings alles viel schwieriger. Mit Hilfe und Unterstützung ihrer Familie, besonders aber durch Unterstützung von Schwiegertochter Veronica und des Schwagers Wolfgang konnte Inge Morath den Betrieb in der Breitmattstraße weiter aufrechterhalten und so wird er noch bis Ende des Jahres fortgeführt. Inge Morath ist jetzt vor der bevorstehenden großen geschäftlichen wie privaten Zäsur überzeugt, alles richtig gemacht zu haben und auch im Sinne ihres verstorbenen Mannes zu handeln. „Ich habe inzwischen 48 Jahre lang gearbeitet. Früher in einer Bäckerei und im Hotelgewerbe. Jetzt, wo das Pensionsalter erreicht ist, da steht mir gewiss in Zukunft ein etwas ruhigeres Leben zu“, sagt Inge Morath.

Was sie sich für die kommenden Jahre wünscht? Etwas mehr Zeit für sich selbst zu haben und für ihre Kinder und Enkel da zu sein. Auf ein langweiliges Rentnerdasein stellt sie sich jedenfalls nicht ein.