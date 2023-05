Zu einem Tag der Sinne öffnete sich am Samstag die Tagespflege St. Elisabeth in Öflingen für Besucher und Interessierte. Sinn des Tages sei, so Heimleiterin Jessica Bittner, eventuelle Tagesgäste und Angehörige zu informieren. „Sinnesarbeit ist ein wichtiger Teil in der Pflege der Tagesgäste mit dem Ziel, alle Sinne der Pflegebedürftigen zu stärken oder zu erhalten, so zum Beispiel im speziell dafür eingerichteten Sinnesgarten im Freien, erklärte die Heimleiterin.“

Das Haus bietet aktivierende Pflege sowie Beschäftigungs- und Freizeitangebote an. Die Tagespflege kann in Anspruch genommen werden, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang möglich ist.

Vier soziale Organisationen und Vereine sind in der Tagespflegestätte St. Elisabeth involviert: Für die Bürgerstiftung Wehr vertrat Bürgermeister-Stellvertreter Paul Erhart den verhinderten Stiftungsratsvoritzenden Bürgermeister Michael Thater. Vom Caritasverband Hochrhein war Geschäftsführer Ralf Steinegger, vom Verein Miteinander-Füreinander Vorsitzende Susanne Fricker und vom St. Elisabeth-Verein Vorsitzender Gerhard Hierholzer gekommen.

Mehrere Vereine kooperieren

Die Tagespflege St. Elisabeth ist ein Kooperationsmodell der Sozialstation St. Martin des Caritasverbandes Hochrhein als Betreiber sowie der Bürgerstiftung Wehr als Besitzer des Gebäudes. Die Gäste werden von einem Team aus Pflegefachkräften und Betreuern der Caritas umsorgt. Das Angebot der Tagespflege kann unabhängig von der Einstufung in eine Pflegestufe der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden. Die Kosten werden teilweise von der Pflegeversicherung, der Pflegekasse, der Krankenkasse oder anderen Institutionen übernommen.

Die Jugendkapelle des Musikvereins Öflingen unter der Leitung von Dirk Strittmatter unterhielt im Sinnesgarten die Besucher am Tag der Sinne. | Bild: Ernst Brugger

Bei einer Tagespflege handelt es sich um ein teilstationäres Betreuungsangebot. Dies bedeutet, dass Tagespflegegäste wochentags tagsüber betreut werden. Bei Bedarf werden diese morgens zu Hause abgeholt und nachmittags wieder zurückgebracht. Eine große Rolle spielt auch die Beratung der Angehörigen. Ziel ist es, älteren Menschen einen längeren Verbleib in der häuslichen Umgebung zu ermöglichen und frühzeitige eine stationäre Unterbringung in einem Pflegeheim zu vermeiden.

Für musikalische Unterhaltung beim Tag der Sinne sorgte im Sinnesgarten übrigens die Jugendkapelle des Musikvereins Öflingen unter der Leitung von Dirk Strittmatter.