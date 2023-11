Es weihnachtet in Wehr. Mit Lichtern, Christbäumen und Deko, aber vor allem mit Veranstaltungen über die Adventszeit bis Weihnachten, stimmen die Servicegemeinschaft Wehr und das Wehrer Kulturamt, auch in diesem Jahr wieder auf die besonders besinnliche Zeit ein.

Mit der Eröffnung der Weihnachtsstadt, der Glückssternaktion und einem Nikolausmarkt, bietet sich nicht nur die Gelegenheit zum Kauf der ersten Geschenke, sondern mit etwas Glück kann man sich selbst mit einem Gutschein aus der Glückssternaktion verwöhnen.

Lichterglanz und geschmückte Bäume

Die Vorbereitungen in Wehr laufen bereits auf Hochtouren. Die ersten Weihnachtsbäume entlang der Hauptstraße sind bereits aufgestellt und zum Teil sind sie sogar schon geschmückt. Als nächstes folgen die Lichterketten, die über die Straßen gespannt werden, und auch in den Schaufenstern leuchtet die erste Weihnachtsdekoration.

Die diesjährige Glückssternaktion ist bereits gestartet. Und noch bis 15. Dezember bietet sich die Möglichkeit, eines der Glückssternlose zu ergattern. Bei allen an der Aktion teilnehmenden Geschäfte in Wehr kann ein Glücksstern, verbunden mit einem Einkauf, mitgenommen werden. Am 15. Dezember findet dann die Ziehung statt. „Der Ort wird noch bekannt gegeben“, so der Vorsitzende der Servicegemeinschaft, Stephan Ruthe.

Wer die letzten beiden Zahlen der fünfstelligen Glückszahl richtig hat, erhält bereits einen Gutschein über 5 Euro. Drei Zahlen sind der Servicegemeinschaft bereits 25 Euro wert. Die letzten vier richtigen Ziffern werden bereits mit einem Gutschein über 100 Euro belohnt. Nur wer die komplette richtige Glückszahl hat, gewinnt einen Gutschein über 500 Euro.

Weihnachtsstadt eröffnet am 30. November

Doch bevor es soweit ist, wird am Donnerstag, 30. November, erst einmal die Weihnachtsstadt eröffnet. Um 18 Uhr werden die Besucher vom Vorsitzenden der Servicegemeinschaft, gemeinsam mit der neuen Kulturreferentin der Stadt Wehr, Katharina Reitinger, eröffnet.

Bewirtet wird die Eröffnung traditionell von der Maroni-Zunft und dem Wehrer Country-Club. Es muss also auch in diesem Jahr nicht auf die Maronis oder die Westernsteaks verzichtet werden. „Auch der leckere Cowgirl-Dream ist wieder im Angebot“, freut sich Ruthe auf den feinen Likör mit Sahne.

Nikolausmarkt am 2. Dezember

Am Samstag, 2. Dezember, steht die Stadt Wehr dann ganz im Zeichen des heiligen Nikolaus. Rund 50 Teilnehmer bauen ihre Stände entlang der Hauptstraße für den Nikolausmarkt auf und präsentieren nicht nur ein reichhaltiges Gastronomieangebot wie Met, Glühwein oder Belgische Waffeln. Es findet sich auch ein großes Angebot an selbst gebastelten Artikel aus Holz und Metall, Weihnachtsdeko, Schmuck und vieles mehr. Ab 14 Uhr ist der Nikolaus auf dem Markt anzutreffen und auf dem Storchenplatz bietet sich den Kindern die Chance, sich mit dem Nikolaus fotografieren zu lassen.

Auch die Wehrer Dance Factory zeigt mit rund 150 Kindern in verschiedenen Formationen die ganze Bandbreite ihres Könnens. Es gibt außerdem eine Kunstausstellung mit Beti Albiez und ein Karussell wird für die Kinder aufgestellt.

„Was mich in diesem Jahr besonders freut, ist die Tatsache, dass viele junge Leute auf dem Nikolausmarkt mit dabei sein“, so Stephan Ruthe. So machen die F-Jugendspieler des FC Wehr mit genauso wie die Ministranten. Die Siebtklässler der Wehrer Realschule sind ebenfalls mit von der Partie.