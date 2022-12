Ein Defizit von fast 4,2 Millionen Euro, zwei Millionen Euro an Kreditaufnahme und Investitionen von 10,2 Millionen Euro – der Haushaltsplan der Stadt Wehr für das kommende Jahr spiegelt die aktuellen Unwägbarkeiten ebenso wieder wie den optimistischen Blick in die Zukunft. Nach intensiven Vorberatungen ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung dann schnell: Der Haushaltsplan wurde einstimmig beschlossen.

„Es war selten so schwierig, einen guten Haushaltsplan zu erstellen“, kommentierte Bürgermeister Michael Thater. Neben dem Haushaltsplan der Stadt wurden in der jüngsten Sitzung auch die Haushaltspläne der Eigenbetriebe und der Bürgerstiftung beschlossen. „Alle unsere Pläne weisen für 2023 ein Defizit aus – das ist unter den bestehenden Rahmenbedingungen nicht anders möglich“, erklärte Thater weiter.

Das sagen die Fraktionen Christoph Schmidt (FW) erinnerte an die intensive Diskussion zum Haushalt im Vorfeld und die vielen schwer prognostizierbaren Einflüsse: „Dieser Haushalt ist so vage wie lange nicht mehr.“ Wie die Situation der Stadt tatsächlich aussehe, könne man erst Ende 2023 sehen. Schließlich könne die sehr konservativ kalkulierte Gewerbesteuer doch höher als erwartet ausfallen, umgekehrt könnten aber auch die Energiekosten stärker steigen als aktuell im Plan vorgesehen. „Wichtig ist es, weiter in die Standortqualität zu investieren“, so Schmidt.

Stefan Tussing (CDU) wies darauf hin, dass der konservative und vorsichtige Haushaltsplan 2022 besser als erwartet ausgefallen sei, aber „der Haushaltsplan 2023 zeigt, dass die Umstände schwieriger geworden sind und die guten Ergebnisse der früheren Jahre nicht erreicht werden können“, so Tussing. Das Geld fließe dafür in „massive Investitionen“, von Ärztehaus über Breitbandausbau bis hin zu Schulentwicklung.



Kurt Wenk (SPD) hob hervor, dass trotz des eingeplanten Defizits der Haushalt 2023 in Wehr im Vergleich zu anderen Städten noch verhältnismäßig ausgeglichen sei. Dafür würden Investitionen von mehr als Millionen Euro von Bauprojekten bis hin zu neuen Fahrzeugen für die Feuerwehr getätigt.



Claudia Arnold (Grüne) stellte fest, dass man mit viel Umsicht die bestmögliche Planung erstellt habe, obwohl der Haushalt 2023 von Unkalkulierbarkeiten geprägt sei. „Die Investitionen machen zukunftsfähig und sind ein wichtiges Steuerungsinstrument“, so Arnold. Begrüßenswert seinen besonders die ökologischen Projekte wie die Sanierung der Seebodenhalle und die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Wichtig sei auch das kommende Mobilitätskonzept für mehr Teilhabe von Jung und Alt. Das mit dem Skaterpark und der Dirtbikestrecke zwei Projekte für die Wehrer Jugend gestrichen wurden, sei bedauerlich: „Das sollten wir trotzdem nicht aus dem Auge verlieren.“



Hans-Peter Zimmermann (FDP, fraktionslos) merkte an, dass es sich um einen ordentlichen Haushaltsplan handele. Die Verschuldung sei durchaus nachhaltig, denn die so finanzierten Projekte würden in das Vermögen der Stadt übergehen. Zimmermann merkte abschließend an, dass mehrere vergangene Jahresabschlüsse der Stadt noch nicht dem Gemeinderat vorgelegt worden seien.

Gerade habe man einen Vertrag für die Stromversorgung der Stadt für das kommende Jahr unterschrieben – zu einem dreimal so hohen Preis wie bisher. Dazu kämen die konstant steigenden Personalkosten, die mittlerweile mehr als ein Drittel des gesamten Haushaltsvolumens ausmachen. „Vor allem im Kindergartenbereich ist diese Steigerung signifikant – und perspektivisch zunehmend schwieriger zu finanzieren“, so Thater.

Für das kommende Jahr plant die Stadt Investitionen in Höhe von 10,2 Millionen Euro. Für einige Projekte konnten Fördermittel gesichert werden, doch ist immer auch ein Eigenanteil zu leisten. Dafür greife die Stadt nun in den Sparstrumpf, erklärte Thater: Rund sieben Millionen Euro kommen aus den Rücklagen, zwei Millionen Euro wurden als Darlehen aufgenommen und 700.000 Euro kommen aus Grundstücksverkäufen.

Die meisten der damit finanzierten Projekte laufen: Der Bau des Ärztehauses muss ebenso wie die Sanierung des Brennet-Areals und das neue Stauwehr beim Wehra-Areal weiter finanziert werden, wenn es nicht zum Baustillstand kommen soll. Andere Maßnahmen wie die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs sind im Bedarfsplan festgehalten – die Ausgabe muss getätigt werden, um die Feuerwehr einsatzfähig zu halten. Die Sanierung des Kindergartens St. Josef ist eine weitere Pflichtaufgabe, um den Kindergarten weiter sicher betreiben zu können. Der Bürgermeister sieht aber trotzdem keine Abkehr von der bisherigen Sparpolitik. Von den aktuell laufenden Projekten würden zudem diejenigen, welche die Schulden zurückbezahlen müssten, nachhaltig profitieren.