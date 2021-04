von Michael Gottstein

Die Corona-Krise macht es den Hinterbliebenen oft schwer, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen: Bei Beerdigungen ist nur eine begrenzte Zahl von Gästen zugelassen, und tröstende Begegnungen, die den Verlust besser zu ertragen helfen, sind nicht immer möglich. Die christlichen Kirchen in Wehr, Öflingen und Schwörstadt machen daher ein ökumenisches Angebot für Trauernde. Am Freitag, 23. April, beginnt um 16 Uhr in der evangelischen Friedenskirche Wehr ein ökumenischer Stationen-Gottesdienst.

Der Hintergrund

Der Titel „Mit den Emmausjüngern unterwegs“ bezieht sich auf das Evangelium nach Lukas: Er berichtet, wie die Jünger nach der Kreuzigung Christi in niedergeschlagener Stimmung von Jerusalem nach Emmaus zogen, über den Toten sprachen und sich Jesus in Erinnerung riefen. Sie begegneten dem Auferstandenen und erkannten ihn erst beim Abendmahl. Der Bericht zeigt, dass Rituale und vor allem die Gemeinschaft mit anderen Menschen hilfreich bei der Trauerarbeit sind.

„Bei unserem Stationen-Gottesdienst können sich die Hinterbliebenen ebenfalls gemeinsam auf den Weg machen“, erklärt Gemeindeassistentin Carmen Horvatic, die den Gottesdienst in ökumenischer Kooperation mit dem evangelischen Pfarrer Peter Hasenbrink, der Prädikantin Eva Maria Frommeyer und dem katholischen Pfarrer Matthias Kirner feiern wird. Beginn ist in der Friedenskirche mit Gebeten und geistlichen Impulsen. Danach gehen die Gäste zum Pflegeheim der Bürgerstiftung, dessen Bewohner die Andacht von den Fenstern und Balkonen aus verfolgen können. Als Zeichenhandlung wird ein Kreuz aus Tonscherben gelegt.

Die nächste Station ist der Friedhof, wo eine Grabkerze entzündet wird. In der St.-Martins-Kirche wird Pfarrer Kirner die „Bücher der Namen“ segnen. In diese Bücher dürfen die Hinterbliebenen die Namen der Verstorbenen eintragen. Sie werden in den katholischen und evangelischen Kirchen von Wehr, Schwörstadt und Öflingen dauerhaft ausgelegt und können immer zu den Öffnungszeiten aufgesucht werden. „Wir schaffen einen bleibenden Ort der Erinnerung und des Andenkens“, erklärt Carmen Horvatic.

Eine Anmeldung im Pfarrbüro Wehr unter Telefon 07762/522 10 ist erforderlich, die Teilnehmer müssen FFP2-Masken tragen.