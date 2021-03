So schnell wie die Abbrucharbeiten fortschreiten soll es nach Wunsch von Stadtverwaltung und Brennet AG mit der Neugestaltung des Brennet-Areals vorangehen. Im Sommer soll mit dem Bau des Schmidts Markt gestartet werden, und auch für das Ärztehaus sollen spätestens Anfang 2022 die Baumaschinen rollen.

Nach den bekannten Anlaufschwierigkeiten sei die Zusammenarbeit nun sehr gut, so Hauptamtsleiterin Yasemin Krause: „Wir sind weiter auf einem sehr engen und kooperativen Weg.“ Von Anfang an war angedacht, neben dem Ärztehaus an der Ecke „Im Hammer“ und Todtmooser Straße ein korrespondierendes Gebäude zu erreicht.

Nach einem Wechsel des zuständigen Architekturbüros ändert sich nun aber die ursprüngliche U-Form zu einer L-Form mit rechteckigem Erdgeschoss. Sowohl städtebaulich als auch für die Belichtung sei dies die bessere Form, erklärte Architekt Thomas Braun vom Architekturbüro Müller + Huber im Gemeinderat. Das in Oberkirch ansässige Büro ist auch mit der Planung der Einkaufsmärkte auf dem Gelände beauftragt.

Das Ärztehaus und sein Zwilling

Aktuell sei man im Gespräch mit den Ärzten aus der Gemeinschaftspraxis in der Bündtenfeldstraße, einer Apothekerin und einem Sanitätshaus, erklärten Bürgermeister und Architekt.

Der Zuschnitt der Räume soll in enger Absprache mit den zukünftigen Nutzern erfolgen. Im rechteckigen Erdgeschoss sollen nach Wunsch der Stadtverwaltung Apotheke und Sanitätshaus einziehen. Im ersten und eventuell auch zweiten Obergeschoss werde es Platz für die Arztpraxen geben. Alternativ können im zweiten Obergeschoss auch sechs Wohnungen entstehen, erklärt der Architekt.

Insgesamt geplant sind drei Vollgeschosse und zwei Kellergeschosse mit 15 Tiefgaragenstellplätze. Entsprechendes gelte für das Nachbargebäude, welches durch die Brennet AG gebaut wird – hier solle der Fokus aber auf Büro und Geschäftsräumen liegen, erklärte Krause. „Man kann schon jetzt Kontakt zur Brennet AG aufnehmen für Mietgesuche“, so Krause.

„Der Ring ist eröffnet“, so auch Thater: Vorschläge aus der Bevölkerung seinen ausdrücklich erwünscht. In den nächsten Monaten werde man weiter an der Detailplanung für das Ärztehaus arbeiten, im Sommer soll der Bauantrag gestellt werden. Im September und Oktober erfolgen dann die Ausschreibungen, Baubeginn für das Ärztehaus könnte somit Anfang 2022 sein.

Schmidts Markt und Einzelhandel

Nicht geändert hat sich der Plan, die Einkaufsmärkte an den Rand des Grundstücks zu legen. Hier wird der Schmidts Markt neue Räume finden – der Pachtvertrag für das aktuelle Gebäude läuft in diesem Jahr aus.

Ebenfalls hierher umziehen wird der Lidl-Markt aus der Friedrichstraße.

Als drittes Geschäft soll es einen Drogeriemarkt geben. Nach umfangreichen Diskussionen, welche zuletzt auf juristischem Wege ausgetragen wurden, wird es aber wohl nicht der lange favorisierte DM-Markt sein, sondern eventuell ein Müller-Markt.

Auf der Fläche vor den Märkten sind 350 Parkplätze geplant, die über zwei Zufahrten erreicht werden können. „Wir rechnen im April mit der Baugenehmigung für den Schmidts Markt“, so Thater. Geplant ist die Fertigstellung der drei Gebäude bis Mitte 2022.