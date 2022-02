Im Fach BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik) haben die Fünftklässler der Realschule Wehr zum Unterrichtsthema „Lebewesen in ihrem Lebensraum: Vögel“ in ihrem Unterricht erlebt, wie die kleinen Küken schlüpfen. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Schüler und Klassenlehrer der Fünften Klassen brachten demnach befruchtete Eier ihrer eigenen oder benachbarten Hühner mit.

Diese wurden in dem von Klassenlehrer Christoph Illy zur Verfügung gestellten Brutapparat bebrütet. Sieben Tage nach Ende der Weihnachtsferien schlüpften die ersten Küken in der Klasse 5b. Dort wurden Zwergwachteln ausgebrütet.

Voller Begeisterung verfolgten die Schüler den Schlupf vom ersten Anpicken der Eierschale bis zum abgeschlossenen Vorgang. 13 kleine Tierchen erblickten so das Licht der Welt in der Realschule Wehr, teilt die Schule weiter mit.

Am folgenden Montag fanden auch in der Klasse 5a 21 kleine Hühnchen ihren Weg ins Leben. Genau wurden im Unterricht der Schlupfvorgang und das weitere Vorgehen besprochen. Die nächsten 14 Tage werden die Schüler die flauschigen Küken auf ihrem Weg voller Begeisterung und Interesse begleiten und ihre Entwicklung detailliert verfolgen.

Allerdings hatte sich herausgestellt, dass die Zwergwachteln etwas zu nervös für dieses Projekt waren, sodass ab der zweiten Woche ausschließlich die Hühnchen bei den Kindern verbleiben werden.

Die Veränderung des Federkleids und des Gewichts wird aufs Genaueste beobachtet und dokumentiert. Kein Wunder, dass alle 21 Klassen-Hühnchenkinder schon Namen haben und auch schon vergeben sind. Nach Abschluss der Wachstumsphase im Klassenzimmer werden sie, wie im Vorhinein abgesprochen, zu den Eltern wandern, die schon Hühner halten, um die dortigen Gruppen zu vergrößern.