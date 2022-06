von Michael Gottstein

Lange mussten die Kulturfreunde auf den Wiedereinzug von Musik und Comedy in die Kulturscheune Enkendorf warten, doch in etwa einem Monat ist es so weit: Dann kann Inhaber Klaus Brandl wieder Künstler und Gäste empfangen. Er und Kulturamtsleiter Frank Wölfl sind zuversichtlich, dass nicht viele Plätze frei blieben werden, denn nach Corona „hungern die Menschen nach Veranstaltungen“.

Von den Restriktionen war die Kulturscheune stark betroffen. Dass sie recht dicht bestuhlt wird, gehört zu dem heimeligen Ambiente der 1917 erbauten Scheune dazu, allerdings ist das Abstandhalten unter diesen Bedingungen nicht möglich. In den vergangenen beiden Jahren waren keine Veranstaltungen erlaubt, stattdessen gab es als Alternative die Klappstuhlkonzerte im Ludingarten.

Nun sind die Restriktionen gefallen, dafür „ist es im Moment schwierig, überhaupt Künstler zu finden, weil sich manche Bands aufgelöst oder lange nicht geprobt haben“, so Wölfl. Nichtsdestotrotz gelang es den Veranstaltern, vier Solisten beziehungsweise Ensembles zu verpflichten, die in Wehr alles andere als unbekannt sind und aus der näheren wie weiteren Umgebung kommen.

Am Freitag, 15. Juli, wird in Person der Akkordeonistin und Sängerin Christine Schmid aus Rheinfelden ein bekannter und immer wieder gerne gesehener Gast in Wehr auftreten. Sie widmet sich den turbulenten 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wird auch Chansons von Marlene Dietrich, Jacques Brel und natürlich Edith Piaf zu Gehör bringen – von letzterer hat sie sich den Titel „Ich bereue nichts“ (im Original „Je ne regrette rien“) ausgeliehen, womit sie schon andeutet, dass sie sich auf der Bühne gerne zweideutig und verrucht gibt.

Ein Wiedersehen mit dem Ensemble „Chotsch“, nach deren Auftritt im Jahre 2019, können die Gäste am Freitag, 5. August, feiern. Die Gruppe aus Freiburg spielt traditionelle Klezmer-Lieder, aber auch eigene Arrangements, und der Schauspieler Moise Schmidt erzählt Geschichten, wobei er von der Band begleitet wird, in der die obligatorische Klarinette nicht fehlen darf. Wie für Klezmer-Lieder typisch, dürfte der Abend zwischen ausgelassener Lebensfreude und Melancholie schwanken.

Am Freitag, 12. August, werden die beiden SWR-Radiomoderatoren Sebastian Müller und Daniel Fleckenstein unter dem Titel „Nyx Noise“ eine musikalische Mischung aus Anarchiehumor und Humoranarchie präsentieren. Den Schlusspunkt am Freitag, 26. August, setzen „D‘Knaschtbrüeder“ aus dem Wiesental. Jeannot und Christian präsentieren alemannische Lieder, „die auch Hochdeutsche verstehen“, so Frank Wölfl.

Für die Veranstaltungen wird in der Scheune eine Tribüne aufgebaut, die 60 Gästen Platz bietet. Bei schönem Wetter wird auch der Vorplatz einbezogen, so dass 80 Besucher Platz finden; im Bedarfsfall wird auch der benachbarte Schopf einbezogen. Bei jeder Veranstaltung bewirtet Hobbykoch Klaus Brandl seine Gäste mit heimischer Küche, die zur landwirtschaftlichen Tradition der Scheune und des Enkendorfs passt, das in diesem Bereich seinen dörflichen Charakter behalten hat. Auch nach dem Ende des Kultursommers wird die Scheune nicht verwaisen: Beim Enkendorfmarkt Anfang September tritt eine Gruppe mit Egerländer Musik auf, und Klaus Brandl wird für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Natürlich können auch Privatleute oder Firmen die Kulturscheune für Feiern mieten.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Die Karten kosten 18, ermäßigt 15 Euro. Sie sind bei der Tourist-Info Wehr (07762/808601) sowie an der Abendkasse erhältlich.