Vor allem Schülerinnen und Schüler litten – und leiden noch – an den Folgen der Corona-Pandemie. Home-Schooling, Kontaktbeschränkungen und eingeschränkte Freizeitangebote – all das hat vor allem Grundschülern stark zu schaffen gemacht. Dies berichteten die vier Wehrer Schulsozialarbeiter im Wehrer Gemeinderat deutlich und untermauerten dies auch mit Zahlen: Vor allem die Zahl der „Einzelfallhilfen“, also Fälle, in denen die pädagogischen Fachkräfte aufgrund verschiedener Vorkommnisse persönliche Gespräche mit Schüler, Eltern oder Lehrern führen, habe in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen.

Vor allem jüngere Schüler haben Probleme

„Während die Zahl bei den Realschülern aktuell auf dem Niveau des Vorjahres liegt, gibt es an den drei Wehrer Grundschulen jetzt schon höhere Zahlen“, erklärte Katja Straßberger. Ihre Kollegin Sylvia Briegel ergänzt: „Die Nachwirkungen der Pandemie spüren wir ganz deutlich, sie werden uns wohl noch eine Weile begleiten.“ Die Tendenz ist deutlich: Vor allem jüngere Schüler hatten Probleme, sich unter den veränderten Bedingungen zurecht zu finden.

Schulsozialarbeit Die Schulsozialarbeit wurde in Wehr im Jahr 2002 an den seinerzeit bestehenden Grund- und Werkrealschulen auf der Zelg und in Öflingen etabliert. Wehr war damals in der weiten Region die erste Kommune, die die Schulsozialarbeit einführte. Im Jahr 2008 wurde sie auf die Realschule, seit 2014/15 gibt es das Angeboit auch an den Grundschulen. Die Stadt Wehr hat dazu vier Fachkräfte angestellt: Thomas Meier, Katja Straßberger, Ulrike Kramer und Sylvia Briegel.

Neben der Einzelfallhilfe in individuellen Problemlagen beschäftigen sich die Schulsozialarbeiter auch präventiv in Klassenprojekten und mit offenen Angeboten an den vier Schulen. Wobei gilt: „Einzelfallhilfe geht vor Klassenprojekten“, so Thomas Meier, Teamsprecher der vier Sozialarbeiter, die natürlich eng vernetzt sind. Grundsätzlich werden die vier Schulsozialbeiter heute früher aktiv: Schon in den ersten Klassen beginnen sie mit der Präventionsarbeit. Eine große Bedeutung hat dabei auch die Streitschlichtung, die von ausgebildeten Schülern organisiert wird.

Mit Jugendlichen ins Gespräch kommen

Veränderungen brachte die Pandemie auch in der offenen Jugendarbeit, wie Stadtjugendpfleger Manuel van Kreij berichtete. Auch das Jugendhaus-Team musste sich auf diesen Wandel einstellen. Statt eines einzelnen Streetworkers sind beispielsweise nun Zweier-Teams auf den Wehrer Straßen unterwegs, um mit Jugendlichen an ihren Treffpunkten ins Gespräch zu kommen. Dass es nach drei ruhigen Jahren in diesem Sommer wieder zu Konflikten und auch Beschwerden von Anwohnern kommen kann, damit rechnet auch Bürgermeister Michael Thater. Hier gelte es frühzeitig gegenzusteuern, aber auch um Verständnis für Jugendliche zu werben, die natürlich das Bedürfnis hätten, sich zu treffen.

Mit einem Jugendzentrums-Taxi versucht das Team um Manuel van Kreij, auch Wehrer Jugendliche für das Öflinger Jugendhaus zu gewinnen. Jeden Freitag um 16 Uhr fährt das Sozialmobil der Stadt vom alten Schmidts-Markt Parkplatz nach Öflingen – und abends wieder zurück. Außerdem im Angebot: Das „mobile Jugendhaus“ -. ein Anhänger voll gepackt mit Sport und Bastelangeboten, mit denen bleibte Jugend-Treffpunkte wie das Juch oder der Ludingarten bespielt werden können.