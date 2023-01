Das Jahr 2022 fühlte sich für Wehrer Standesbeamtin Simone Oßwald ein fast wieder normales Jahr an. Im Mai gab es die erste Eheschließung ohne Masken: „Ohne Abstand, dafür mit viel Liebe, Herzlichkeit und diesem Gänsehautmoment, wenn der Trausaal endlich wieder mit Leben gefüllt ist. Alle strahlen, weinen vor Freude, dürfen an der Trauung teilnehmen und freuen sich mit dem Brautpaar“, beschreibt die Standesbeamtin diesen besonderen Monet der Rückkehr zur Normalität und die Freude, nicht mehr nur die Augen, sondern endlich auch das dazugehörige Lächeln zu sehen.

Eine Besonderheit gab es schon im Februar, genauer gesagt am 22.02.2022. „Dieses kalendarische Palindrom kann von vorne wie von hinten gelesen werden, bleibt immer gleich und war fast schon ein Zungenbrecher“, so Simone Oßwald. Selbstverständlich wird an diesem Tag geheiratet! Drei Brautpaare haben sich in Wehr dieses ganz spezielle Datum, das man so schnell nicht vergisst, als Hochzeitstag ausgesucht. Aber das „Schnapszahljahr 2022“ bot noch andere Zahlenkombinationen, die gerne für Eheschließungen genutzt wurden.

Das Standesamt Wehr in Zahlen 281 ausgestellte Eheurkunden und Registerausdrucke

169 ausgestellte Geburtsurkunden und Registerausdrucke

539 ausgestellte Sterbeurkunden

21 Vaterschaftsanerkennungen

18 Namensänderungen von Ehegatten und Kindern

5 Angleichungserklärungen von eingebürgerten Deutschen an die deutsche Schreibform des Namens

185 Kirchenaustritte (2021: 136 Kirchenaustritte)

Wo gerne geheiratet wird

Im Jahr 2022 wurden in Wehr insgesamt 70 Ehen geschlossen, neun weniger als im Jahr 2021. Von den 70 Ehen wurden 47 im Trausaal im Neuen Schloss geschlossen. Er ist damit weiterhin von den Brautpaaren der am meisten gebuchte Trausaal des Jahres. Durch den festlichen und barocken Stil bietet er das feierlichste Ambiente unter den Räumen der Stadt Wehr. Auf Platz 2 folgt die Galerie des Alten Schlosses mit acht Eheschließungen. Dieser Raum ist besonders geeignet für größere Hochzeiten mit vielen Gästen. Im Jahr 2022 konnten wieder mehr Gäste die Brautpaare zur Trauung begleiten.

Der von seiner Größe her kleinste Trauraum ist das Trauzimmer in Öflingen, es war im Jahr 2022 vergleichsweise sehr beliebt, sechs Paare wünschten sich, im Ortsteil Öflingen getraut zu werden. Der Pavillon in den historischen Mauern der Burgruine Werrach, hoch über den Dächern von Wehr mit seinem malerischen Ausblick, wurde für vier Hochzeiten gebucht. Und selbst das Dienstzimmer der Standesbeamtin wurde insgesamt fünfmal für Eheschließungen verwendet.

Gemeinsamer Name im Trend

Wie Simone Oßwald berichtet, ist bei der Namensführung in der Ehe weiterhin der Trend vorherrschend, dass nach wie vor ein gemeinsamer Name gewählt wird und zwar bevorzugt der Name des Mannes (86 Prozent). Bei neun Hochzeiten wurde der Namen der Frau zum gemeinsamen Namen bestimmt. Bei insgesamt sieben Eheschließungen wurden die bis dorthin geführten Namen beibehalten.

Im Jahr 2021 fanden noch 37 Prozent der Trauungen am Samstag statt, im vergangenen Jahr stieg der Anteil auf 50 Prozent. Um im Ausland heiraten zu können, benötigen deutsche Staatsbürger ein internationales Ehefähigkeitszeugnis. Dieses wurde im vergangenen Jahr an drei Personen ausgestellt. In 55 Fällen musste die Auflösung der Ehe beurkundet werden. Entweder durch Tod eines der Ehegatten, oder durch Scheidung.

68 Todesfälle und eine Geburt

Im Jahr 2022 verstarben mit 68 Menschen in Wehr weniger Personen als im Vorjahr. 2021 waren laut Standesamt noch 83 Todesfälle in Wehr zu verzeichnen. Allerdings werden vom Standesamt nur die Todesfälle in Wehr beurkundet. Stirbt ein Wehrer Bürger im Krankenhaus Lörrach oder Waldshut, wird die Sterbeurkunde vom dortigen Standesbeamten ausgestellt. Über die Todesfälle unter der Wehrer Bürgerschaft gibt hingegen das Einwohnermeldeamt Auskunft: 152 Todesfälle registrierte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz in den vergangenen zwölf Monaten. Dies sind rund zehn weniger als in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021, allerdings noch immer spürbar mehr als das langjährige Mittel der Jahre 2000 bis 2019, das bei 121 verstorbenen Wehrerinnen und Wehrern liegt.

Obwohl kein Krankenhaus in Wehr ansässig ist, konnte sich das Standesamt Wehr 2022 über eine Beurkundung einer Geburt in Wehr freuen. Ein neuer „Wehrer“ Erdenbürger hat in Wehr das Licht der Welt erblickt. „Darüber freuen wir uns ganz besonders“, so die Standesbeamtin. Zwölf Geburten im Ausland wurden in Wehr nachbeurkundet.