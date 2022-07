von Gerd Leutenecker

Nach der Corona-Pause dürfen die Seifenkisten jetzt wieder flitzen. Am Wochenende vom 16. Juli wird das 43. Seifenkistenrennen in Wehr-Öflingen stattfinden. Im kommenden Jahr jährt sich das Datum des ersten Rennens zum 50. Mal.

Probetraining, Wertungsläufe und der montägliche Handwerkerhock – das sind drei Tage, an denen das Sumpfernie Orchester wieder alle Hände voll zu tun haben wird. Die Öflinger Fasnachtsherren in Frack und mit Zylinder hatten das Rennen Anfang der 1970er Jahre ins Leben gerufen. Dafür gründeten sie extra den Verein für Jugendsportförderung in Öflingen.

Der Aufwand für das Seifenkistenrennen ist groß und erneut liebäugelt der Seifenkistenverband Baden-Württemberg damit, das Öflinger Rennen als Lauf zur Meisterschaft im Land aufzuwerten.

Bernhard Küpper ist Vorsitzender des Sumpfernie-Orchesters Öflingen. | Bild: Gerd Leutenecker

„Noch ist das ein ungelegtes Ei, ein Quali-Rennen ist ausgefallen“, sagt Cheforganisator Bernhard Küpper.

Sollte das Rennen aufgewertet werden, müsste die Rennstrecke mit einer Startrampe versehen werden. Das wäre kein Problem in der Günnenbacher Straße. Die Einwohner im Dichterviertel kennen Wege, das Rennen zu umfahren.

Seifenkistenrennen Ab kommenden Samstag, 16. Juli, findet das 43. Seifenkistenrennen statt. Am Samstag und Sonntag rollen die Seifenkisten wieder durch Öflingen. Auch bei den Seifenkistenrennen geht es um hundertstel Sekunden. Umrahmt wird das Rennspektakel mit einem kleinen Festbetrieb. Die Siegerehrung steht am Sonntag um 18 Uhr auf dem Programm. Anmeldungen zum Öflinger Seifenkisten-Rennen sind im Internet (skr-oeflingen.de) möglich.

Die Rennfahrer beschleunigen ohnehin erst von der Jungholzer Straße an. Dann geht es am Dorfladen vorbei in eine scharfe Zielkurve gegenüber des Restaurants Vorderhus. Beim letzten Rennen vor vier Jahren „ging alles glatt über die Bühne“, berichtet Küpper und schwärmt noch heute von der Atmosphäre. Rennteams aus ganz Deutschland, einige aus dem Elsass und der Schweiz, waren gekommen. Sie schätzten die Strecke im Dorf, so Küpper.

Am alten Schulhaus wird wieder die Sumpfer-Scheune errichtet. Die „Hot Chillis“ gastieren und eine kleine Abordnung vom Öflinger Zunftabendgremium gibt wieder Humoristisches und Hintergründiges zum Besten.

Vor zehn Jahren wurde das Rennen vom Einjahres- auf einen auf einen Zweijahresrhythmus umgestellt. „Wir gehen jetzt mit Neuerungen an die Sache heran“, sagt Küpper. Er und seine Sumpfer haben beschlossen, den Termin nach vorne zu verlegen. Am ersten Wochenende im August, an dem das Rennen traditionell stattfand, werde es „eh wie immer regnen“, meint Küpper. Hinzu kommt, dass das erste August-Wochenende im Terminkalender des Sumpfernie Orchesters Öflingen für einen privaten Termin reserviert ist.