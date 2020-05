Am südlichen Ortseingang soll nach dem Willen der Stadt ein neues Gewerbegebiet entstehen. Der Gemeinderat gab nun mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Habiken-Ost“ den Startschuss für das Projekt. Bislang ist das etwa 3700 Quadratmeter große städtische Grundstück an der Einmündung Enkendorfstraße / Öflinger Straße eine Grünfläche. Die Verlegung der Öflinger Straße vor einigen Jahren hat die Voraussetzungen für eine bauliche Nutzung des Grundstückes verändert, indem für einen Großteil der Fläche der gesetzlich geforderte Abstand zur Bundesstraße entfallen ist.

„Eine gewerbliche Nutzung im handwerklichen Maßstab im Bereich Habiken Ost ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung hervorragend vereinbar. Dadurch entsteht eine Pufferfläche zwischen dem Industriegebiet im Nordosten und der Wohnbebauung im Westen“, sieht die Stadtverwaltung im Gewerbe eine ideale Nutzung. Eine Wohnnutzung solle in dem Gebiet aber ausgeschlossen werden, erklärte Bauamtsleiter Thomas Götz. Was mit der im Jahr 1988 im Rahmen eines Künstlersymposiums entstandenen Skulptur passieren soll, ist noch unklar. Paul Erhart und Helmut Steinebrunner regten eine Versetzung an, Bürgermeister Michael Thater erklärte, dass das Kunstwerk aus seiner Sicht ersatzlos entfernt werden könne.