Schon im vergangenen Jahr ist die Ortsgruppe der DLRG mit neuen Aktionen aufgefallen – das Schnorcheln mit der Virtual-Reality-Brille im Parkbad war ein Renner für die Besucher. Jetzt startet die DLRG erstmalig mit einem Familientag durch.

Am Samstag, 15. Juli, kann für sechs Stunden „mal etwas anderes ausgetestet werden“, sagt der Wehrer DLRG-Vorsitzender Marc Schäuble beim Pressegespräch. Zahlreiche Vereine und Blaulichteinheiten machen mit, die Badenova hat 1000 Wasserbälle gestiftet. Spiele, Spaß und reichlich Abwechslung wird beim Familientag geboten.

Das DRK wird vertreten sein, die Feuerwehr rückt mit ihrer Jugendabteilung und einer Wasserspritze an, das THW wirbt für sich und die Bergwacht zeigt, was alles nötig ist. Vom Rhein kommen die Kanuten hoch, der Kegelsportclub bringt Abwechslung für die Besucher, das Familienzentrum stellt sich in anderer Form der Öffentlichkeit vor. Und ganz mit dem Wasser verbunden, die Schwimmschule Aqua-Motion und das DLRG mit einem Rettungsboot im großen Freibadbecken bieten was anderes an dem Samstag. Der Hallenbad Förderverein steht für seine Sache ein. „Mal was ganz frisches und neues im Bad“, DLRG-Vize Martin Burger kommt gar nicht aus dem Schwärmen heraus. Den Besuchern wird an einem ganz normalen Freibadtag ein Rahmenprogramm geboten, das bisher einmalig im Parkbad ist.

Die große Hüpfburg wird gleich neben dem Kleinkindbecken aufgeblasen. Und wenn sich die Pforte am Eingang öffnet, sollen 1000 Wasserbälle bereits im Becken schwimmen. Jeder Gast bekommt einen Ball zum Mitnehmen. Für die kulinarische Abwechslung stehen die DLRGler am Grill und der Hallenbad Förderverein bietet Kaffee mit einer reichlich gedeckten Kuchentheke an. Der 15. Juli wird kein ruhiger Schwimmbadtag werden. Werbung in eigener Sache steht bei den Vereinen und institutionellen Einheiten ganz vorne. „Kennenlernen von Möglichkeiten mit Kind und Kegel“, sagt Schäuble ganz klar.