von Werner Probst

Magda Grizzaffi feiert am heutigen Donnerstag ihren 85. Geburtstag. Ihre große Leidenschaft ist die Musik. Die Jubilarin ist immer noch eine begeisterte Mundharmonikaspielerin, während sie früher gerne dem Handharmonikaspiel frönte. Volkslieder zählen zu ihrem Lieblingsrepertoire.

Blick auf Lebensstationen

Magda Grizzaffi kam in Hasel auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule, ehe sie in Schopfheim auf einem großen Bauernhof arbeitete. Schon als Kind erlernte sie das Melken von Kühen, da auch ihre Eltern eine Landwirtschaft hatten. Eigentlich sollte sie Schneiderin werden, doch sie ging lieber in die MBB, um dort als Weberin zu arbeiten. 1964 heiratete sie ihren Mann Giovanni. In der Storchenstraße konnte eine Wohnung bezogen werden. Drei Kinder kamen auf die Welt. Seit 1982 wohnt die Familie in der Schopfheimer Straße. 1980 ging Magda Grizzaffi wieder in die MBB, ehe sie 1993 in Ruhestand ging.

Freude am Garten

Auch im Ruhestand gibt es für Magda Grizzaffi nie Langeweile. Sie macht den Haushalt noch selbst, hat viel Freude an den Blumen und freut sich heute schon, wenn das Gemüse im eigenen Garten geerntet werden oder das Obst von den eigenen Bäumen zu Marmelade verarbeitet werden kann. Bis vor wenigen Jahren war Magda Grizzaffi auch viel mit dem Auto unterwegs. Gerne erinnert sie sich an die Zeit, als sie in Italien, in der Heimat ihres Mannes, den Urlaub verbrachte.

Fünf Enkel und ein Urenkel

Bei schönem Wetter ist Magda Grizzaffi auch öfters auf einem Spaziergang anzutreffen. Zum heutigen Geburtstag werden neben den Kindern mit Partnern auch fünf Enkel und ein Urenkel gratulieren.