von Gerd Leutenecker

16 Monate nach der Flutkatastrophe in Ahrweiler wird weiterhin Hilfe benötigt. Der in diesem Jahr gegründete Verein Wir für Bad Neuenahr-Ahrweilers Kinder und Jugendliche sieht die Lage dort weiterhin als dringlich an. „Es fehlt an Manpower vor Ort“, beschreibt der Vorsitzende Björn Griener die Situation. Über ein langes Wochenende war er wieder zusammen mit zwei Vereinsmitgliedern in Ahrweiler. An einer Außenanlage rund um ein Schulzentrum war bisher „nichts gemacht worden, da sah es noch immer so aus wie Ende Juli letzten Jahres“, sagte Griener.

Eindrücke bleiben

Die emotionalen Eindrücke von den Hilfseinsätzen bleiben. Mit schneller Hilfe für das lebenswichtigste mit Essen und Trinken liefern und die ersten Keller auspumpen – Griener kann einiges über die chaotischen Zustände damals in Ahrweiler berichten. Als ersten Kontakt und als Ansprechperson vor Ort ist ihm ein Stadtrat vermittelt worden. Ralf Wershofen hat seinen Gartenbaubetrieb direkt am Ahrbogen, „Zerstörung pur, die Wassermassen haben fast alles platt gemacht“, beschreibt Griener die damalige Situation. Stellenweise sehe es dort aber noch immer so aus wie vor 16 Monaten.

Der Verein Der Verein „Wir für Bad Neuenahr-Ahrweiler Kinder und Jugendliche e. V. ist im Februar 2022 gegründet worden. Vorsitzender ist Björn Griener. Der Jahresmitgliedsbeitrag ist auf mindestens 25 Euro festgesetzt worden. Kontakt per E-Mail an bjoern-griener@gr-wehr.de oder Tel. 07761/933 10 98.

Weitere Nothilfen sind mit den Spendengeldern aus Wehr nach Ahrweiler geflossen. Schnell entwickelte sich der Unterstützerkreis, was im jüngsten Verein der Stadt Wehr mündete. „Und jetzt geht es ums Aufräumen“, ergänzt Rudolf Moser. Auch er bringt sich tatkräftig ein. Eines der letzten Projekte, die Wershofen mit seinem Garten- und Landschaftsbaubetrieb Galabau fast fertiggestellt hatte, war ein Schulgarten samt Pausenhof. Dem haben sich die Wehrer Vereinsmitglieder nun zugewendet.

Im Schlamm wühlen

Die Schlammschicht mit Unmengen von Schwemmgut bot Anfang Dezember noch immer ein Bild der Verwüstung. „Erst mal Möbel rausgegraben, bevor überhaupt was mit schwerem Gerät gemacht werden kann“, war angesagt. Moser musste tagelang tief im Dreck wühlen. Glücklicherweise kommen die Geräte von Galabau. „Die Leute schaffen dort am Anschlag“, sagt Griener. Er hilft mit seinem Verein und sagt: „Wir müssen dort zupacken, die Ahrweiler haben zu wenig Arbeiter.“

Rund um das Schulzentrum ist zumindest nach dem Einsatz der Mitglieder jetzt wieder die Struktur erkennbar. „Die Wege sind freigeräumt, bis runter auf den Mutterboden haben wir den betonharten Schlamm abgezogen“, sagt Griener. Er hat die praktische Hilfe stoisch abgearbeitet. Jetzt geht es um Gestaltung und Neuanlegungen im Außenbereich für die dortigen Schulen. Das hat sich zum großen Projekt für den Verein Wir für Ahrweiler entwickelt.