von Hrvoje Miloslavic

Einigen Anrainern des Haselbachtals stinkt es inzwischen gewaltig – und zwar im wortwörtlichen Sinne. Eine stattliche Abordnung empörter Bürger wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellig, um beim Tagesordnungspunkt Bürgerfragen ordentlich Dampf abzulassen. Stein des Anstoßes ist eine unerklärliche Verschmutzung des Haselbachs, die mit einer nicht unerheblichen Geruchsbildung einhergeht.

Bestialischer Gestank

Anwohnerin Karin Mattes wurde deutlich: „Es stinkt bestialisch nach Fäkalien.“ Eine andere Anwohnerin pflichtete bei. Eine Ursache sei nicht erkennbar. Zu jeder Tages- und Nachtzeit tauche dort immer wieder eine „ordentlich stinkende braune Brühe“ auf.

Vermutet wird ein Zusammenhang mit dem Ablauf des Mühlenbachs. Heurückstände oder Material aus einem Silo kommen nach Ansicht der Betroffenen als Ursache nicht infrage. Es handele sich eindeutig um menschliche Fäkalien, wie auf Nachfrage zu erfahren war.

Schmutzwasser falsch angeschlossen?

Im Haseler Rathaus scheint das Phänomen nicht unbekannt zu sein. Bürgermeister Kima äußerte die Vermutung, dass es sich um einen „Fehlanschluss bei einem alten Gebäude“ handele. Auf diese Art gerate Schmutzwasser, das für die Zuleitung in die Kläranlage Wehr vorgesehen sei, in den Kanal für Regenwasser und damit in die lokalen Gewässer.

Zur Sprache kamen in der Versammlung auch andere Arten von Verschmutzungen des Haselbachs in Form von weißlichen Lösungen und Schaumbildungen. In diesem Fall hatte Kima eine Erklärung parat. Er habe selbst einmal beobachtet, dass ein Bürger nach dem Waschen seines Autos den benutzten Putzeimer in den Regenwasserkanal leerte. „Schmutzwasser darf nicht über den Regenwasserkanal entsorgt werden“, stellte er klar.

Kima kündigte Überlegungen an, eine Infoveranstaltung abzuhalten, um der Haseler Bewohnerschaft das Trennkanalsystem der Gemeinde zu erläutern. Den geruchsbelästigten Anwohnern des Haselbachs konnte er zumindest Hoffnungen auf eine Lösung des Problems machen: „Wir gehen jedem Hinweis nach.“ Karin Mattes nahm den Bürgermeister beim Wort: „Das muss gemacht werden, sonst sind wir bald wieder da“, stellte sie klar.