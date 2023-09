Der Hotzenpfad zählt zu den Premiumwanderwegen im Südschwarzwald und wird nicht ohne Grund als Schwarzwälder Genießerpfad beworben. Auch ohne Ferienwelt Südschwarzwald, Wander-Homepage und Hochglanzprospekte genossen bereits zwei Wehrer Fabrikanten vor genau 120 Jahren die Vorzüge des Hotzenwälder Wanderparadieses. Albert Rupp, Sohn des Möbelstoff-Fabrikanten Karl Friedrich Rupp, und Hans Herosé von der gleichnamigen Textildruckerei machten 1903 – allerdings unabhängig voneinander – eine Hotzenwaldtour. Sie brachten zwei interessante Fotos mit zurück ins Wehratal.

Die evangelischen Unternehmerfamilien Herosé und Rupp waren eng befreundet. Immerhin hatte Albert Rupp in der Villa Herosé seine spätere Ehefrau kennengelernt. Sie hatte als Au-pair aus Schweden Hans Herosés Kinder betreut. Von Albert Rupp, dem ersten Fotoamateur im Wehratal, hatte der Schweizer Fabrikant auch die Anregung erhalten, mit einer tragbaren Taschenbuchkamera selbst Fotos zu schießen und die Platten im eigenen kleinen Labor zu entwickeln. Der Aufnahme des Solfelsens mit Rupps Söhnen Karl Friedrich und Kurt sieht man am linken Rand deutlich an, dass der Textilbaron noch Probleme beim Entwickeln der Glasplatte hatte.

Die Wehrer Buchhändlerin Gabriele Volk erfuhr bei einer ihrer Wanderungen vom historisch beschlagenen Schreinermeister Johann Lauber (Spatzenhof), dass das heutige Naturdenkmal einst ein Steinbruch war. Ein Steinhauer schlug aus dem Albtal-Granit der markanten Felsformation die Fenster-Gewände für den Badischen Bahnhof in Basel. Da sie nicht passten, er für die Arbeit aber bereits einen Vorschuss erhalten hatte, wurde der Mann kurzerhand ins Basler Gefängnis gesteckt. „Er wurde erst wieder entlassen“, so die Buchhändlerin, „nachdem seine treuen Mitarbeiter für Ersatz gesorgt und die Steine in der richtigen Größe geliefert hatten.“ Die Ortsgruppe des Säckinger Schwarzwaldvereins beendete diesen Raubbau an der Natur und erwarb 1896 das rund 44 Ar große Areal. So wurde der Solfelsen für die Nachwelt gerettet und 1950 sogar zum Naturdenkmal erklärt. Im Gegensatz zum „Pelzkappenstein“, wie der Solfelsen bisweilen auch genannt wird, war der Klingenfels nie in Gefahr. Er ist zwar kein eingetragenes Naturdenkmal, aber dennoch

ein Höhepunkt am Hotzenpfad. Rupp fotografierte ihn natürlich im Profil, um die angeblich an den Minnesänger

Walther von Klingen erinnernden Gesichtszüge festzuhalten. Dann wanderte der Fabrikantensohn über den Pirschweg weiter, um schließlich in dem seit vielen Jahren geschlossenen Bergalinger Gasthaus Frieden einzukehren. Diesen Weg legte er oft mit seinen Freunden zurück.

Zehn Jahre später wird der Textilfabrikant Hans Herosé voller Wehmut an diese Wanderung zurückgedacht haben. Als Frühchen war der 1892 geborene Kurt ein Sorgenkind, während sein Bruder Karl Friedrich der Sonnyboy und Hoffnungsträger der Familie war. „Er war“, wie es in einer Herosé-Chronik heißt, „auf allen Gebieten überdurchschnittlich, worunter sein zehn Monate jüngerer Bruder Kurt sehr litt“. Karl Friedrich hatte gerade mit dem Studium der Chemie in Zürich begonnen, sollte in die Leitung des väterlichen Betriebes einsteigen, als 1913 der Tod die glänzende Karriere beendete. Er starb an einer Blinddarmvereiterung.

Hingegen überlebte sein Bruder Kurt als Schweizer Freiwilliger im kaiserlichen Heer den 1. Weltkrieg an der Russland-Front, den Niedergang der Firma in der Weltwirtschaftskrise, den 2. Weltkrieg in Erkrath, wo er 1936 in der Firma seiner Schwiegereltern eine Anstellung gefunden hatte, und schließlich den Konkurs der Herosé Mitte der 1950er-Jahre. Kurt starb im Oktober 1980 in Wehr, wo er nach dem Tod seiner Ehefrau in der Villa Herosé die letzten Jahre verbracht hatte.