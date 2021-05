Investitionen in Höhe von mehr als 400.000 Euro hat der Gemeinderat Wehr in seiner jüngsten Sitzung für die Kläranlage genehmigt. Trotz einer Überschreitung des eingeplanten Budgets um knapp 80.000 Euro werde es aber nicht zu einer Gebührenerhöhung kommen, versprach der technische Leiter der Kläranlage Frank Lückfeldt. Dafür falle die Investition im Verhältnis zum Gesamthaushalt der Kläranlage und auf den dreijährigen Rechnungszeitraum bezogen doch verhältnismäßig gering aus.

Die Investition seien jedoch von großer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Anlage, so Lückfeldt weiter. Zum einen sollen die Luftleitungen ersetzte werden, die für die Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen in der Anlage sorgen. Die rund 240 Meter langen Leitungen sind seit 1984 in Betrieb und entsprechend marode, erklärte Lückfeldt. Der Auftrag wurde für knapp 165.000 Euro an die Firma Bilfinger Industrial Services aus Grenzach-Wyhlen vergeben und liegt damit 15.000 Euro über dem Planansatz.

Die zweite große Investition ist die Erneuerung der Überschussschlammeindickung. Diese Zentrifuge entwässert den Klärschlamm und ist eine Vorstufe zur Energiegewinnung in der Klärschlammfaulungsanlage. Das neue Gerät soll deutlich energieeffizienter arbeiten, zudem verursacht die 25 Jahre alte Maschine hohe Revisionskosten. Das günstigste Angebot lag hier aber mit Gesamtkosten von rund 243.000 Euro knapp 63.500 Euro über dem Planansatz. Hier habe er unter anderem den Arbeitsaufwand für die Installation zu gering angesetzt, erklärte Lückfeldt. Mit Zustimmung des ausführenden Unternehmens Flottweg aus Vilsbiburg könne man aber einen Teil in Eigenleistung erbringen. Außerdem würden sich hier auch die aktuell hohen Rohstoffpreise niederschlagen.

Die Gemeinderäte haben beide Vorhaben einstimmig befürwortet. Die überplanmäßigen Ausgaben werden durch die Darlehensermächtigungen aus dem Vorjahr finanziert – was eine Ausnahme bleiben soll, so die Gemeinderäte. Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die jährliche Kanalbefahrung mit Kosten in Höhe von rund 166.000 Euro durch die Firma AKS Umwelttechnik aus Westerstetten. In diesem Jahr wird von Mai bis Oktober der Bereich Meierhof und Au überprüft und defekte Stellen werden saniert.