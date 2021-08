von Gerd Leutenecker

Schon seit langem ist die SpVgg Brennet-Öflingen ein verläss-

licher Partner vom SC Freiburg beim alljährlich stattfindenden Füchsel-Camp. Drei Tage Fußball, in den Sommerferien und mit vielen neuen Gesichtern aus der gesamten Region. Egal aus welchem Heimatverein, die Gruppen sind im Vorfeld zusammengewürfelt worden. Sechs Betreuer auf 62 Kinder, ist ein guter Schlüssel für die Fußballeinheiten. Das Getrippel der Nachwuchskicker, Kurzpassspiel und Flanken üben, ganz nach dem Geschmack vom Fußballnachwuchs. D- und C-Jugendspieler trainierte auf dem bestens gepflegten Brenneter Fußballplatz.

Trippeln um die Hütchen

„Bin das nicht so gewohnt, wir spielen und trainieren in Waldshut auf dem Kunstrasenplatz“, musste Jonas da gleich sagen. Gras – welch ungewohnter Untergrund – der Ball springt anders und beim links-rechts Trippeln um die Hütchen muss mehr am Fuß geschoben werden.

Am zweiten Tag war die Gruppendynamik bestens erreicht. Die kindliche Art stellt den Fußball ganz in den Mittelpunkt, egal wie das Können im Heimatverein gepuscht wurde. Beim Füchsle-Camp soll genau das gefördert werden. Technik perfektionieren, Feinheiten einüben und den Druck auf das Tor mit einem gelungenen Abschluss krönen. Da hatten die Betreuer ihr Augenmerk drauf, rasch ist auch auf Einzelbeobachtung gewechselt worden. „Übe mehr den Schuss in die oberen Ecken, den Flachschuss hält der Torwart“ oder „beidbeinig spielen und dann kraftvoll drauf“, den sechs Routiniers vom SCF-Betreuerstab macht die Arbeit sichtlich Spaß.

Fünf angehende Sportlehrer oder im Studium der Sozialen Arbeit befindliche Männer und eine junge Frau im Lehramtsreferendariat bilden die Nachwuchskicker fort. Zum Teil schon seit Jahren im Team vom SC Füchsel-Camp dabei, sie kennen die gute Organisation vom Jugendvorstand beim SpVgg Brennet-Öflingen. „Das ist routiniertes Arbeiten im Hintergrund und wir pflegen den familiären Charakter für den Nachwuchs“, für Jugendvorstand Inge Schneider eigentlich immer auch eine Bestätigung. Mit aus diesem Grund kommen die Kollegen von den Jugendvorständen der umliegenden Vereine gerne zum Camp nach Brennet. Man kennt sich und ist auf der gleichen Wellenlänge. Als Kerntruppe sind bei den Brenneter Verantwortlichen fünf Helfer fix dabei; vom Hauptverein kommt nachmittags weitere Unterstützung dazu. Die Jugendabteilung ist mit zu einem Aushängeschild für den SpVgg Brennet-Öflingen gewachsen.

Der Nachwuchs lässt sich knapp skizzieren: alle wollen insgeheim Fußballprofi werden, alle haben Spaß am Fußball und alle kennen sich bestens mit der Bundesliga aus. Fairness wird gezeigt, schließlich waren zwei Kinder aus Göppingen, ausgewiesenen VfB Stuttgart Fans, mit beim Camp. Die beiden sind auf Ferien bei der Verwandtschaft, und solch eine Gelegenheit mal an einem Füchsel-Camp vom SC Freiburg teilnehmen zu können, war passend.