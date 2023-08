Die Sommerferien sind da, aber auch für die Daheimgebliebenen hat Langeweile in Wehr absolut keine Chance. Denn auch in den kommenden Wochen ist das Veranstaltungsprogramm gut bestückt und hat mit Kinderprogramm, Sport und Kultur für jeden Geschmack etwas im Angebot.

Das Kinderferienprogramm der Stadtjugendpflege mit 33 Angeboten läuft bereits. Und auch die Aktion „Heiß auf Lesen“ der Mediathek für Kinder und Jugendliche der Klassenstufen eins bis sechs in Wehr und Umgebung ist in vollem Gange. Bei dieser Aktion gibt es sogar Preise zu gewinnen. Informationen dazu gibt es im Internet unter

www. mediathek-wehr.de.

Wer es sportlicher mag, dem sei ein Besuch im Parkbad ans Herz gelegt. Oder Trainingsstunden für den 32. Wehratallauf, der am 10. September stattfindet. Die Anmeldungen laufen bereits und sind online bis 7. September möglich unter www.wehratallauf.de. Besonders Kinder sind aufgerufen, ihre Laufschuhe zu schnüren. Denn die Organisatoren, die Lauffreunde Wehratal, haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto „Laufsport gemeinsam erleben“ spendet die Firma Baumfritze aus Wehr für jedes teilnehmende Kind einen Baum für den Stadtwald. In einer gemeinsamen Baumpflanzaktion sollen die Bäume dann im Spätherbst gesetzt werden. Ein Großteil der Startgelder wird an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg gespendet.

Die Kultur punktet mit Comedy und Blues. Das Comedy-Duo „Männnerschnupfen 2.0“ macht den Auftakt am Freitag, 4. August um 19 Uhr in der der Kulturscheune Enkendorf. Szenenwechsel: Das 7. Dreyland Bluesfestival bringt am Samstag, 19. August erneut den Blues auf den Talschulplatz. Der Konzertabend in Wehr ist sogleich Abschluss des diesjährigen Bluesfestivals, das zuvor in Rheinfelden und Schopfheim Station machte. Auf der Bühne steht ab 19 Uhr die Formation Rozedale aus Frankreich mit Blues-Rock, gefolgt vom Blues- und Soulmusiker Leon Beal aus den USA.