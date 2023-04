Wehr-Öflingen – Samstag, 6. Mai zur Besichtigung ein. Eine neue Parkanlage ist entstanden, die ganz den heutigen Vorstellungen einer guten Betreuung für die Gäste der Tagespflege entspricht. Zentral ist der neue Balancepfad in Sichtweite vom zentralen Aufenthaltsraum angelegt. Knapp 15 Jahre nach der Eröffnung der Tagespflege in der Wehrastraße war eine gründliche Renovierung der Außenanlage nötig geworden.

Die heutige Konzeption in der Tagespflege entspricht weiterhin der einstmals gewählten Bestimmung. „Die Betonung liegt auf der Sinnesanregung für die Gäste“, erklärt die neue Leiterin Jessica Bittner. Weiterhin wird direkt in der offenen Küche gekocht, der Essensgeruch zieht durch die Räumlichkeiten und die Gäste nehmen aktiv am Geschehen teil. Die Öflinger Tagespflege hatte sich für eine Sonderrolle entschieden und verzichtet weiterhin auf einen Speisen-Lieferdienst. „Das ist appetitanregend und hilft den Gästen in ihrer individuellen Struktur – ein kleiner Baustein sozusagen in der Förderung des Umfeldes“, so Bittner.

Tag für Tag stellt man in der Einrichtung das Wohlbefinden der Gäste neu auf den Prüfstand. Die Balance zwischen Aktivitäten und ruhigem Genießen entspreche den Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren. Daher auch die Betonung auf „Tag der Sinne“ anstatt eines Tags der offenen Tür. Die Neueinweihung der Parkanlage stellt einen kleinen, passgenauen Baustein des Öflinger Gesamtkonzeptes dar.

Eine bunte Farbenpracht werden die neu gepflanzten Büsche und Sträucher bieten, zum Teil wurden auch stark duftende Pflanzen entlang des kleinen Rundwegs neu gesetzt. Schon vor 15 Jahren waren ein Hochbeet und zahlreiche Beerensträucher vom St. Elisabeth-Verein aufgebaut und gepflanzt worden, das mit vielen Kräutern und kleinen Naschereien eben diesem Konzept entsprach. Rückzugsräume für die Gäste bieten zwei Ruhebänke. Der gepflasterte Weg war mit der Zeit uneben geworden, die Wurzeln der damals von der Stadt geschenkten Linde hatten für Unebenheiten gesorgt. „Das ist jetzt für die Gäste mit Rollatoren wieder zu meistern. Wir erschließen die Außenanlage neu für unsere Gäste“, stellte Bittner bei einem Pressegespräch fest. Eine weitere Ruhebank sowie ein großer feststehender Sonnenschirm stünden noch auf der Wunschliste der Mitarbeiterinnen, welche die Befindlichkeiten ihrer Gäste seit Jahren kennen. Auch das ist die Tagespflege: Die Mitarbeiterinnen schätzen ihren attraktiven Arbeitsort und tragen so zum Wohl der Gäste bei.

Rund 20.000 Euro kostete die Neugestaltung der Parkanlage. Finanziert wurde das Projekt in Öflingen über den St. Elisabeth-Verein sowie mit freien Mitteln aus der Caritassammlung.