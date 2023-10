Wehr (pm/sav) Jeder kennt es: Dieses eine Lied, das vor dem inneren Auge sofort eine bestimmte Filmszene hervorruft. Das Urteil über einen Film steht und fällt oftmals mit einer unverkennbaren Melodie aus dem dazugehörigen Soundtrack. Das diesjährige Herbstkonzert der Stadtmusik Wehr trifft nun genau diesen Nerv des Publikums. Unter dem Motto „Cinematic Symphony“ spielen die Musiker aus allen Stadtmusik-Generationen ein Programm, das die Fantasie beflügelt, schreibt die Stadtmusik in einer Pressemitteilung.

Die Filmmusik ist ein Klassiker unter den gestalterischen Leitthemen eines Konzertabends. Aber sie ist es zu Recht, wie die Wehrer Stadtmusik unter ihrem neuen Dirigenten Jonathan Eberstein auf ein Neues beweisen will. Seit den Sommerferien probt das Orchester unter der neuen Leitung, weshalb die Vorfreude auf dieses Premieren-Herbstkonzert nochmals ein Stück größer ist, als sie es sowieso schon wäre.

Auch die Musikauswahl macht Freude. Es ist nicht nur ihr Wiederkennungswert, der die Titelmotive erfolgreicher Filme zu gern gehörten Stücken macht. Die emotionale Rührung macht sie außerdem zu den am liebsten gehörten Stücken. Die ergreifende Geschichte von „Schindlers Liste“, die Lebensfreude aus „König der Löwen“ oder der unerschütterliche Mut von „Batman“ sind nur einige der Filmmomente, die am Herbstkonzert zwar nicht auf die Leinwand, dafür aber musikalisch auf die Bühne gebracht werden.

Und wer die Stadtmusik Wehr kennt, weiß, dass auch das Drumherum am Herbstkonzert stimmt: Dekoration und Kulinarik sind wie die Musik auf das Motto abgestimmt und laden zu einem unterhaltsamen, filmreifen Abend ein.

Das Herbstkonzert findet am kommenden Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle in Wehr statt. Der Eintritt kostet 8 Euro, Ehren- und Passivmitglieder haben, inklusive einer Begleitperson, freien Eintritt. Einen Vorverkauf gibt es nicht.