Wehr – Die Hemma-Gruppe der Pfarrei Sankt Martin in Wehr wird an Allerheiligen ab 14 Uhr wieder ihr Kirchencafé im katholischen Pfarrzentrum öffnen. Nach dem traditionellen Gedächtnis-Gottesdienst in der Kirche und dem Gräberbesuch hofft man auf ein volles Haus. Ein bunter Bazar des Helferkreises lockt gleichzeitig mit schönen selbstgemachten Dingen.

Die im Millenniumsjahr 2000 gegründete Hemma-Gruppe unter Leitung der ehemaligen Pfarrgemeinderats-Vorsitzenden Johanna Burger ist geübt im Ausrichten von Kirchencafés. Sie war schon oft und mit Erfolg Gastgeberin dieser Veranstaltung. Das Kirchencafé und der Allerheiligen-Gottesdienst sind eng miteinander verwoben. Deshalb ging das Pfarramt dazu über, besonders die Angehörigen von verstorbenen Familienmitgliedern schriftlich einzuladen. In der festlichen Gedenkfeier in der Kirche St. Martin wird Pfarrer Matthias Kirner die Namen derer vorlesen, die seit dem letzten Allerheiligenfest verstorben sind. Für jeden einzelnen wird eine Kerze angezündet, die die Angehörigen mitnehmen und an das Grab stellen können.

Gemütliches Beisammensein

Im Anschluss lädt dann die Hemma-Gruppe in das Pfarrzentrum ein. Bei einer Tasse Kaffee und einem Gläschen Wein bietet das Kirchencafé Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein mit Gesprächen und zum Austausch. Ein Miteinander, das der Hemma-Gruppe besonders am Herzen liegt. Selbstgebackene Kuchen und Torten und Herzhaftes für den kleinen Hunger stehen bereit.

Und wer sitzt nicht gerne an einer herbstlich geschmückten Kaffeetafel in behaglicher Atmosphäre, besonders zu Beginn des Monats November, der witterungsmäßig unter Umständen ganz schön trist sein kann. Die Erlöse aus den Bewirtungen der Hemma-Gruppe werden stets für soziale Zwecke verwendet. Diesmal ist das Geld für den Tafelladen Wehr bestimmt.

Mit bunt bestückten Verkaufsständen im Erdgeschoss ist der Helferkreis St. Martin vertreten. Die Frauen haben fleißig genäht, gestrickt und eingekocht. Sie bieten Handarbeiten, nützliche Dinge, Geschenkideen, selbstgemachte Marmeladen und sonstige Leckereien an. Auch die begehrten selbstgestrickten Finken (Hausschuhe) von Lieselotte Hess sind für die bevorstehenden kalten Wintertage willkommen.

Katholisches Hochfest

Bis heute zählt Allerheiligen zu den katholischen Hochfesten. Es wird besonders der Schutzheiligen gedacht, die eines Märtyrertodes starben. Das Gedächtnis setzte Ludwig der Fromme im Jahre 835 ein. Allerheiligen ist auch der Tag, an dem Katholiken an ihre Toten erinnern. Sie schmücken Gräber, besuchen die Grabstätten auf dem Friedhof und beten für die Verstorbenen.