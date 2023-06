Ein kleines Jubiläum ganz groß gefeiert – die Brass Buebe haben ihr Zehnjähriges. Ein wirklich fulminantes Open-Air am südlichen Ende vom Enkendorf im Brunmatt fand am Samstag statt. Einlass ab 18 Uhr, zwei Vorbands und ab 22.30 Uhr die elf Männer der Brass Buebe, die heizten zu den sommerlichen Temperaturen noch mehr ein. Auf dem Voltigierplatz gingen über 300 Besucher ein- und aus.

Doch von Anfang an: Die Blechbandi aus Todtnau zeigten die Leidenschaft für Blasmusik in traditionellem Gewand. Moderne Arrangements einer wieder beliebten Musikrichtung werden mit virtuosem Spiel bis zur exakten Perfektion geboten. Das haben sich zahlreiche Zaungäste abseits vom Open-Air-Feld am frühen Abend nicht entgehen lassen wollen. Das Außengeländer der Brauerei Meier war sozusagen der Backstage-Bereich. Danach die Chio-Maicos, die kommen mit ihrem bewährtem Sound bereits auf 50 Jahre. Da finden diverse musikalischen Stilrichtungen ihre Meister. Was bei den auswärtigen Besuchern guten Anklang fand. Ganze Guggenformationen aus der Region waren da als Gäste gekommen, um vielleicht für ihren eigenen Sound neue Inspirationen zu finden. Die Veranstaltung war gut durchdacht, hungrig oder durstig musste keiner bleiben, die Sound- und Lichttechnik für das Open-Air unterstrich den Anspruch auf Professionalität. Derweil war in den Umbaupausen mit DJ Dirk ein Einheizer à la Malle-Party in seinem Element.

Die Wehrer Brass Buebe hatten sich aus einer Laune heraus nach dem Laubenfest vor zehn Jahren gegründet. Da waren Brass-Bands noch rar. Die Jungs hatten mit ihre Formation den richtigen Riecher. Kernige Bass-Töne aus der Tuba mit rassigem Power-Brass, was Pop- und Rockelemente fast schon eigen klingen lassen. Der Sound ist der Mittelpunkt, weg vom Tonarrangement mit überbetonten Gitarren und Schlagzeug und hin zu den Blasinstrumenten. Die Brass Buebe sind zu Meistern ihrer Klasse gewachsen, wovon eine immer größer werdenden Fan-Schar zeugt.