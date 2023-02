Mit dem dritten Faißen am morgigen Donnerstag beginnt der Höhepunkt der Straßenfasnacht: In Wehr startet der Kinderumzug um 14.11 Uhr am Bahnhofsplatz, anschließend ist in der Stadthalle der Kinderball. Um 20 Uhr beginnt der Hemdglunkiumzug durchs Tal am Kronenparkplatz, das Ziel ist die Stadthalle zum traditionellen Hemdglunkiball. In Öflingen läutet am Donnerstag um 9 Uhr die Füürwehrmusik die Straßenfasnacht ein. Ab 15 Uhr haben die Wiiber das Sagen, wenn sie von Bürgermeister Michael Thater im Öflinger Rathaus empfangen werden.

Zwei Bälle gibt es am Samstag, 18. Februar: Um 19.11 Uhr lädt die Hexenzunft zur ersten Wehrer Hexennacht in die Stadthalle ein, in der Öflinger Schulsporthalle geht der Schränzerball der Rhy-Wehra-Schränzer über die Bühne. Hier ist das Motto: Ägypten. Bei beiden Bällen ist Verkleiden Pflicht.

Beim großen Fasnachtsumzug am Sonntag, 19. Februar, ab 14.11 Uhr werden nach zwei Jahren Pause wieder mehrere Hundert Narren aus der ganzen Region erwartet. Aufstellung des Umzugs ist in den Höfen, bevor es dann durchs Tal geht. Ziel ist der Narrenmarkt auf dem Talschulplatz.

In Öflingen lädt am Sonntag und Montag, jeweils ab 11 Uhr, die Öflinger Narrenzunft zum Schällenmarkt ins Ortszentrum ein. Auch in Wehr hat am Montag der Narrenmarkt noch einmal geöffnet. Bevor am Dienstagabend in Wehr (ab 20.11 Uhr im Ludingarten) und Öflingen (ab 19.11 Uhr bei der Schulsporthalle) die Fasnacht 2023 verbrannt wird, übernehmen in Wehr noch die Frauen die Macht: Um 11.11 Uhr ist Wiiberrätschede im Rathaus, um 16 Uhr ist dann der Wiiberball im Gasthaus „Krone“.