Ein „Jurist aus München“, der einst regelmäßiger Sommergast in St. Blasien war, dann aber nicht mehr auftaucht. Eine Sammlung von Grafiken und Ölgemälden auf dem Dachboden. Und ein dubioser Kunsthändler – das ist der idealer Stoff für den Kriminalroman „Schwarz ist die Gier“ von Claudia Bardelang. Auf Einladung der Mediathek Wehr und der Buchhandlung Volk stellte die Autorin ihr neuestes Werk am Freitagabend vor und erzählte viel über Raubkunst, Fälschungen und ihre ausgedehnten Recherchen im Milieu der Kunstfahnder. Das neue Buch ist der zweite Fall, in dem der in sein Heimatdorf Menzenschwand zurückgekehrte Kommissar Johann Briamonte ermittelt. Inspiriert wurde die Autorin von einer Dokumentation über Raubkunst. Dass immer wieder gefälschte oder geraubte Kunstwerke auftauchten, sei gar nicht so selten, erklärte sie.

Eigentlich wollte Claudia Bardelang ein Werk von Ernst Wilhelm Nay in den Mittelpunkt stellen, aber bei ihren Recherchen fand sie heraus, dass diese weniger gefragt sind. Also beschloss sie, eine Studie zu Franc Marcs weltberühmtem Gemälde „Turm der blauen Pferde“ bei einer arglosen älteren Dame aus St. Blasien auftauchen zu lassen. Wenn die fiktive Studie existieren würde, wäre sie wohl eineinhalb Millionen Euro wert – „genug, um auf die schiefe Bahn zu geraten,“ so Bardelang. Dieser Versuchung erliegt dann auch ein aalglatter Kunsthändler aus Freiburg. In dem Krimi geht es weniger um die klassische Mördersuche, sondern darum, den Kommissar bei der Suche nach dem Schuldigen zu beobachten.

Während die Krimihandlung frei erfunden ist, legt die Autorin großen Wert darauf, die Arbeit der Kunstfahnder genau zu beschreiben. In Deutschland gibt es nur drei auf Kunstkriminalität spezialisierte Dienststellen, eine davon befindet sich in Stuttgart. Ein Kommissar hatte ihr Rede und Antwort gestanden, das Manuskript gegengelesen und sogar sein Büro gezeigt: „Da hat es mir fast die Sprache verschlagen, das Büro war voll von gefälschten Giacomettis und Lichtensteins“. Sie erfuhr, dass es erlaubt ist, Fälschungen anzufertigen, sofern man sie nicht ausstellt oder verkauft. Kopien müssen kleiner sein als die Originale, denn in der Lost-Art-Datenbank sind die genauen Maße der verschollenen oder geraubten Kunstwerke hinterlegt: Sie dienen zur Feststellung der Echtheit eines wieder aufgetauchten Werkes.