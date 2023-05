Wie Pfarrer und Bürgermeister, so zählte früher auch die Hebamme zu den ortsbekannten Personen. Kaum ein Kind, das ohne ihre Hilfe zur Welt kam. Hebammen waren für Frauen wichtige Vertrauenspersonen. Ihre Dienste waren aber so alltäglich, dass man sie vergaß.

Nur wenn es bei der Geburt Komplikationen gab, wird die Hebamme genannt

Während die Pfarrer und Bürgermeister in der Ortschronik aufgezählt und mit Fotos bedacht sind, sucht man vergebens nach Hebammen. Wer in den Taufregistern der Kirchen- und Standesbücher des 19. Jahrhunderts blättert, stößt erst 1835 auf eine Hebamme. Nur wenn es Komplikationen bei der Geburt gab und notgetauft werden musste, wurde die Hebamme als Spenderin des Tauf-Sakraments genannt.

Nachdem die politische Gemeinde 1870 die Führung der Standesbücher als behördliche Aufgabe vom katholischen Pfarramt übernommen hatte, fanden Nottaufen keine Erwähnung mehr. Das kirchliche Sakrament war Privatsache.

Die Geburtshelferinnen übernehmen die Meldung beim Standesbeamten

Die Hebammen übernahmen von da an vor allem bei ledigen Wöchnerinnen die Meldung der Geburt beim Standesbeamten, in der Regel also beim Bürgermeister. Sie gaben Daten weiter wie Name der Wöchnerin, Beruf, Eltern, Ort und Uhrzeit der Geburt, Geschlecht und Name des Kindes sowie besondere Umstände oder Zeugen.

Zwischen 1835 und 1899 finden wir folgende Hebammen: Maria Kalt (bis 1844), Hedwig Kumle (1835-1878), Maria Güdemann (1864-1897), Otilie Gallmann (1881) und Otilie Trefzger (seit 1883). Meistens waren zwei Hebammen tätig. Die ältere gab ihre Erfahrungen an die jüngere Kollegin weiter.

Hedwig Kumle ist 43 Jahre lang als Hebamme tätig

Auffallend ist die lange Dienstzeit der Hedwig Kumle. Gemäß den Taufeinträgen war sie mindestens 43 Jahre tätig. Sie kam 1807 im Schweizer Niedermumpf als Hedwig Nägele zur Welt und heiratete 1825 den 25 Jahre alten „Schwanenwirt Anton Kumle“, so der Eintrag im Ehebuch. Er war ein Sohn des Sattlers Joseph Kumle.

1829 finden wir Anton anlässlich der Geburt seiner Tochter Elisabeth im Taufbuch als „Sattler Kumle in der Kirchgasse“. Den „Schwanen“ hatte er aufgegeben, um den bei seinem Vater erlernten Beruf des Sattlers auszuüben. Seine Ehefrau Hedwig wird aber noch nicht als „Hebamme“ bezeichnet. Es sollte bis zur Geburt ihres achten Kindes 1849 dauern, bis die „Hebamme“ Kumle gleichberechtigt neben dem „Sattler“ im Taufbuch notiert wurde.

Die Antwort darauf, wie sie zu ihrem Beruf kam, nahm Hedwig Kumle mit ins Grab

Wie Hedwig Kumle (oft mit ihrem Mädchennamen Nägele notiert) zu ihrem Beruf kam, wie sie ausgebildet und honoriert wurde, ist leider nicht bekannt. Dieses Wissen nahm sie 1884 mit ins Grab. In ihrer langen Dienstzeit arbeitete sie jedenfalls mit den „Heb- und Wundärzten“ und praktischen Ärzten Schmidt, Tritschler und Dr. Bouginé zusammen.

Die junge Hebamme Rita Burger um 1950 auf ihrem Motorroller unterwegs zu einer Geburt. | Bild: Archiv Familie Burger/Repro: Reinhard Valenta

Dank zahlreicher Unterlagen der Familien Burger und Trefzger sind wir wenigstens über die Ausbildung und beruflichen Umstände der Hebammen nach dem Zweiten Weltkrieg informiert.

Rita Burger und Elisabeth Trefzger – in Wehr noch bestens in Erinnerung – besuchten Ende der 1940er Jahre die Hebammenschule an der Universitäts-Frauenklinik Freiburg. Sie legten eine staatliche Prüfung ab, ehe sie – wie von Bürgermeister Schmidle geplant – seit circa 1950 als freiberufliche examinierte Beleghebammen im Krankenhaus Wehr tätig wurden beziehungsweise eine Niederlassungserlaubnis erhielten. In einem Satz: Die Qualitätsstandards ihrer Arbeit waren medizinisch gesichert.

Die Hebamme Rita Burger besaß eine Gaspistole, um sich schützen zu können

Die heute noch in Wehr und Öflingen lebenden Kinder der beiden verstorbenen Hebammen könnten Romane über die Arbeit ihrer Mütter schreiben. Rita Burger besaß zum Beispiel eine Gaspistole und wurde von ihrem sportlichen Ehemann zu Geburten in „zwielichtige Häuser“ begleitet.

Ähnlich wurde es bei Trefzgers gehandhabt. 1960 erhielt Rita Burger von Bürgermeister Schmidle ein „Geldgeschenk von DM 200,--“, weil sie „zum 1000sten Mal einem jungen Erdenbürger zur Welt geholfen“ hatte. Bis zum Dienstende beider Hebammen sollten noch viele, viele Geburten folgen.