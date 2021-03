Nachdem Altbürgermeister Klaus Denzinger seinem Amtsnachfolger Michael Thater vorgeworfen hatte, die Bewohner der Bürgerstiftung nicht ausreichend gegen Corona zu schützen, reagiert die Bürgerstiftung nun selbst mit Vorwürfen gegen den früheren Bürgermeister. Wie die Stiftung in einer Pressemitteilung schreibt, hätten Pflegerinnen am vergangenen Samstag gegen 10 Uhr – also außerhalb der deutlich angeschriebenen Öffnungszeiten des Seniorenzentrums – beobachtet, wie „ein Mann mit Jogginganzug und einer OP-Maske (vorgeschrieben sind FFP2-Masken)“ in das offensichtlich geschlossene Pflegeheim eindrang und „sehr aufgebracht und wild gestikulierend fragte“, warum die Eingangstüre in der Einrichtung nicht absperrt sei.

„Wir versuchten zu erklären, dass eine abgeschlossene Eingangstüre in Pflegeheimen nicht zulässig ist. Der Mann ließ uns nicht ausreden und meinte, das werde Folgen haben. Unsere Namen werde er sich merken. Daraufhin hat er wutentbrannt das Haus verlassen. Wir waren geschockt, so etwas hat es hier noch nie gegeben“, so die Pflegerinnen laut Pressemitteilung.

Die Bürgerstiftung habe nun ein Hausverbot gegen Klaus Denzinger ausgesprochen. Zudem prüft sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und groben Verstoßes gegen die Corona-Regeln sowie Gefährdung der Heimbewohner. „Da Herr Denzinger ehemals dem Stiftungsrat angehörte und bis vor wenigen Tagen auch als ehrenamtlicher Helfer in der Bürgerstiftung tätig war, kennt er die Regeln des Pflegeheims sehr genau. Die Verstöße sind daher vorsätzlich verübt worden“, so die Stiftung.

Die Vorwürfe Denzingers weist die Stiftung zurück: „Das Pflegeheim der Bürgerstiftung wird regelmäßig durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen geprüft und mit hervorragenden Bewertungen versehen. Auch stehen wir seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in sehr engem Kontakt mit der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt, die alle Maßnahmen der Heim- und Pflegedienstleitung bestätigt haben.“ Das Pflegeheim der Bürgerstiftung Wehr gelte als eines der Besten in den beiden Landkreisen Waldshut und Lörrach.