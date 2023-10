Unter dem Motto „Schlemmen und Shoppen“ stehen das Foodtruck-Festival und der verkaufsoffene Sonntag am 8. Oktober, die von der Stadt und der Servicegemeinschaft Wehr gemeinsam veranstaltet werden. Deren Vorsitzender Stephan Ruthe erhofft sich dadurch Impulse und einen Imagegewinn für die Einkaufsstadt Wehr.

Verkaufsoffene Sonntag bedürfen immer einer Anlassveranstaltung: Im Frühjahr war dies der Naturparkmarkt, nun ist es das Foodtruck-Festival. Den Organisatoren ist es gelungen, mehr als zehn Foodtrucks zu gewinnen. „Früher sprach man einfach von Imbisswagen, aber ein Foodtruck sollte nicht nur ein besonderes Angebot haben, sondern auch selbstfahrend sein – aber natürlich sehen wir das nicht ganz so eng“, so Stephan Ruthe.

Food-Truck-Boom scheint abgeebbt

Überhaupt sei es nicht einfach gewesen, mobile Gastronomen zu gewinnen: Während der Corona-Pandemie hatten sich einige Anbieter andere Betätigungsfelder gesucht, so dass manche Imbisswagen schlicht nicht mehr existieren. „Es ist erschreckend, aber manche der uns bekannten Email-Adressen sind mittlerweile ungültig“, erzählt Stephan Ruthe.

Umso zufriedener ist er, dass das Angebot trotzdem umfangreich geworden ist und sicher alle Geschmäcker bedienen kann. „Es gibt Klassisches und Modernes, Herzhaftes und Süßes“, verspricht Ruthe und nennt als Beispiele Waffeln, Crêpes, Burger, eine Metzgerei und ein mobiles Eiscafé sowie als Besonderheit „Stefans Käsekuchen“, die vom Freiburger Münstermarkt her bekannt und weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt sind.

Das Programm Das Foodtruck-Festival in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag findet am 8. Oktober statt. Die Foodtrucks öffnen von 11 bis 18 Uhr, die Geschäfte an der Hauptstraße und im erweiterten Innenstadtbereich und im Bereich der Trigema zwischen 12 und 17 Uhr.

Rund 40 Geschäfte haben offen

Zur Unterhaltung wird die Dance Factory Wehr auf dem Talschulplatz eine Vorführung unter dem Motto „Dance for Kids“ bieten. Eine offizielle Eröffnungsrede ist nicht vorgesehen, aber die Stadt wird auf dem Schulplatz mit einem Infostand vertreten sein und über die Stadtwerke und rund um das Thema Energie Rede und Antwort stehen. Insgesamt beteiligen sich entlang der Hauptstraße sowie im erweiterten Innenstadtbereich und im Hemmet rund um Trigema etwa 40 Geschäfte.

Einzelhändler zufrieden

Insgesamt ist der Vorsitzende durchaus zufrieden mit der Lage des Wehrer Einzelhandels, auch wenn sich die Situation in den jeweiligen Geschäften unterschiedlich darstellen kann. Der Handel hatte nämlich mehrere Schläge zu verdauen: Erst die coronabedingten Schließungen, dann der Ukraine-Krieg, schließlich die Inflation: „Sie machte uns vor allem im ersten Halbjahr zu schaffen, aber dann setzte offensichtlich ein Gewöhnungseffekt ein, und das Geschäft normalisierte sich wieder.“ Er wünscht sich, dass die Bevölkerung selbst für eine Belebung der Innenstadt sorgt, indem sie vor Ort einkauft. Wer nicht während der Öffnungszeiten kommen kann, dem bieten viele Geschäfte eine Internetseite, quasi als zweites Standbein, oder eine Lieferung nach Hause an.