von Michael Gottstein

Ein neuer Lebensabschnitt liegt nun vor 39 ehemaligen Schülern der Realschule Wehr, Abteilung Gemeinschaftsschule. Schulleiterin Petra Thiesen drückte die Hoffnung aus, dass die Schule den jungen Leuten nicht nur Wissen vermittelt, sondern sie auf das Leben vorbereitet habe, und sie gab ihnen wichtige Ratschläge mit auf den Weg.

Die 16 Schüler der Hauptschulklasse beendeten ihre Prüfungen mit einem Schnitt von 3,1, und die 23 Realschüler mit einem Schnitt von 2,5. Im Hauptschulzweig gab es ein Lob, und in der Realschulklasse sechs Lobe. Jeweils einen Preis erhielten Tom Sernatinger und Anni Schmidt, die mit einem Schnitt von je 1,4 die besten Leistungen erbracht hatten. Von vielen Seiten gelobt wurde die Schülersprecherin Anni Schmidt, die sich schon früh in der Schülermitverantwortung engagiert hatte und sich nicht nur im Allgemeinen für die Schule eingesetzt, sondern auch die Patenschaft für einen Klassenkameraden übernommen hatte. Dafür bekam sie den vom Förderverein der Realschule Wehr gestifteten Sonderpreis für soziales Engagement.

Die Lob- und Preisträger der Klasse 10a. | Bild: Michael Gottstein

Schulleiterin Petra Thiesen verlas Goethes Gedicht über den Rattenfänger und zeigte, dass der Klassiker seinen Lesern eine in schöne Verse verpackte und zu allen Zeiten gültige Botschaft mit auf den Weg gegeben hatte: Es gab und gibt nämlich immer wieder Rattenfänger, die mit einfachen Lösungen versprechen, die Stadt von allerlei „Unrat“ zu befreien – aber der Preis für diese Säuberungen ist hoch, mitunter fordern die Rattenfänger sogar Menschenleben. „Wir möchten unsere Schüler auf das Leben vorbereiten und sie befähigen, diese Rattenfänger zu erkennen, sie zu entlarven und ihnen aus dem Weg zu gehen.“ Sie lobte die Schüler, von denen viele großes Engagement gezeigt hätten. „Ich wünsche den Schülern, dass sie einen Platz im Leben finden mögen, die Herausforderungen mutig angehen und den Rattenfänger die Zunge herausstrecken.“

Sechs Schüler ließen sich zu Streitschlichtern ausbilden. | Bild: Michael Gottstein

Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Kramer-Rempe gratulierte im Namen der Stadt und riet den jungen Leuten, mit Freude und Elan die neuen Herausforderungen anzugehen: „Bringt euch ein und übernehmt Verantwortung in unserer Gesellschaft.“ Und Elternvertreterin Sabine Gersbacher meinte: „Greift nach den Sternen, aber verliert nicht die Bodenhaftung.“

Lobe und Preise Die Preisträger der 10a sind Anni Schmidt und Tom Sernatinger, die eine Note von 1,4 erreicht hatten. Ein Lob erhielten Tim Bauer und Leonie Weißenberger (jeweils 2,2), Maria Tziortzaki (2,1), Tim Fichtl (2,0) sowie Carla Berger und Maxim Gogolok (jeweils 1,9). Den besten Hauptschulabschluss der 9b hatte Vaceslav Sterkov (2,1) geschafft, wofür er ein Lob erhielt. Der Sonderpreis für soziales Engagement ging an Anni Schmidt, der Geschichts- und Musikpreis an Carla Berger und der Sportpreis an Elion Jashari. Zu Streitschlichtern ausgebildet wurden Marie Thiesen, Tim Fichtl, Anesa Makshana, Colin Schmeisser, Leonie Weißenberger und Silas Herms.

Die Absolventen hatten sich zur Unterhaltung ein Spiel im Stile von „Wer wird Millionär“ ausgedacht – hier durften die Schüler die gewohnten Hierarchien umkehren, Verstöße sanktionieren und den Pädagogen auf den Zahn fühlen. Diese schlugen sich ganz wacker, als es um amüsante schulinterne Geschichten oder Allgemeinbildung ging, aber bei der Frage, welches chemische Element mehr als die Hälfte des menschlichen Körpers ausmache (Calcium, Eisen, Kohlenstoff oder Sauerstoff), mussten die Lehrkräfte passen (Sauerstoff ist richtig). Ein Gesangssolo von Anni Schmidt und das Saxofon-Spiel des Musiklehrers Uwe Däuble, das von den Schülern auf Ukuleles begleitet wurde, sorgten für gute Stimmung. Die Schüler bedankten sich bei allen Lehrern, Schulmitarbeitern und den Eltern, ganz besonders bei ihren Klassenlehrern Steffen Walther und Angelika Buchmann-Flaitz: „Danke, dass Sie uns durch die Prüfungsphase geführt und in der Corona-Zeit nie die Hoffnung verloren haben.

