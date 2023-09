Die „Talschule mit Herz im Herzen der Stadt“ – wie sich Wehrs älteste und größte Schule nennt – hat eine neue Konrektorin. Mit Hanne Arnold ist ein nahtloser Übergang geschaffen. Vorgängerin Birgit Basler ist vor den Sommerferien in den Ruhestand gegangen. Bürgermeister Michael Thater, Schulrätin Jasmin Kortüm sowie zahlreiche Kollegen und Kolleginnen, Familienangehörige und Freunde hatten sich in der Brücke der Talschule versammelt, um die Amtseinführung mitzuerleben. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Sonja Dannenberger überreichte Schulrätin Jasmin Kortüm im Namen des Staatlichen Schulamts die Ernennungsurkunde.

Schulleiterin Sonja Dannenberger beleuchtete den Werdegang der neuen Konrektorin. Hanne Arnold ist an der Grundschule keine Unbekannte, sie kam 2014 als Lehramtsanwärterin nach Wehr. Sie war von Anfang an eine geschätzte und beliebte Lehrerin. Nach dem Referendariat blieb sie der Schule als Klassen- und Fachlehrerin erhalten. Mehrere Jahre gehörte sie dem Schulleitungs-, Ganztagsschul- und Konfliktkulturteam an. Auch betreute sie als Mentorin Lehramtsanwärterinnen. „Offenheit, Herzlichkeit, besonderes organisatorisches und pädagogisches Talent zeichnen die junge Lehrerin aus – durchweg gute Eigenschaften für eine gute Führungskraft“, so Dannenberger. Die Schulleiterin zeigte sich erfreut, eine zuverlässige und kompetente Stellvertreterin an ihre Seite zu bekommen, gerade weil das neue Schuljahr mit großen Herausforderungen aufwarte.

Auch Bürgermeister Michael Thater drückte seine Freude und Erleichterung über die gelungene Neubesetzung aus. Er versprach Unterstützung von der Stadt in allen Belangen. Er wünschte Hanne Arnold alles Gute für die neue Aufgabe, begleitet von dem Wunsch, Zeit für die Familie zu haben. Eine Sprecherin gratulierte für Förderverein und Elternbeirat. Die Ernennung zur Konrektorin nahm Schulrätin Jasmin Kortüm vor. Sie bedankte sich für die Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Sie verglich den Neuanfang mit einer Reise mit Neugier, Vertrauen, Ruhe und Gelassenheit im Gepäck. Mit der Aushändigung der Urkunde im Auftrag des Staatlichen Schulamtes Lörrach wurde die Amtseinführung offiziell vollzogen.

Hanne Arnold betonte, sie komplettiere mit der neuen Stelle ihr Berufsbild, zumal sie sich neben dem Unterricht schon immer für das administrative Geschehen interessiert habe. Den musikalischen Rahmen der Feierstunde schufen Tamara Hoppe und Linda Grüber mit Gesang und Gitarre. Das Kollegium gratulierte zur Beförderung mit einem umgedichteten Lied. Am Büfett wurde die Beförderung gefeiert.