Besondere Schaufenster und längeres Einkaufen am Freitag, 11. Dezember, sowie die beliebten Glückssterne erwarten die Kunden in Wehr in der Vorweihnachtszeit. Die Innenstadt hat sich wieder weihnachtlich herausgeputzt: Die Festbeleuchtung hängt, kleine Bäume zieren die Laternenpfosten und die Schaufenster warten mit Überraschungen auf: Der Einzelhandel zeigt sich in Zeiten von Corona einfallsreich. „Die Sicherheit steht immer im Vordergrund“, betont Stephan Ruthe von der Servicegemeinschaft.

Ungewöhnlich: Diese Anbetung der Heiligen Drei Könige ist im Schaufenster von Optik Gerspach zu bewundern. | Bild: Julia Becker

Denn der Handel sitzt in einer Zwickmühle: Das Weihnachtsgeschäft ist von großer Bedeutung, doch ein Kundenansturm soll unbedingt vermieden werden. Darum möchte man das vorweihnachtliche Einkaufserlebnis jetzt mit einem langen Einkaufsabend entzerren. Zwölf Geschäfte in Wehr laden am Freitag, 11. Dezember, dazu ein, bis 22 Uhr entspannt einzukaufen. Man habe viele Teilnehmer gewinnen könne, freut sich Ruthe. Auf Musik und Glühwein müsse leider verzichtet werden. Aber das Storchehus plane, heiße Getränke zum Mitnehmen anzubieten, so Ruthe.

Stofflich: Das Krippen nicht immer nur aus Holz geschnitzt werden, zeigt dieses Exemplar im Schaufenster der Textilreinigung Biehler. | Bild: Julia Becker

Ein weiterer Anreiz für den Einkauf vor Ort ist bereits zum 42. Mal die Glückssternaktion. Mit jeden Einkauf können Sterne gesammelt werden, als Gewinn locken Einkaufsgutscheine bis 500 Euro. „Knapp 50.000 Sterne wurden verteilt – nur etwas weniger als in den vorherigen Jahren“, freut sich Ruthe. Die Auslosung findet in diesem Jahr virtuell und live auf Facebook statt. „Die Menschen entscheiden zu Fuß, ob es auch in Zukunft Geschäfte in Wehr geben wird“, so Ruthe.

Entspannt: Die Krippen in den Wehrer Schaufenster laden ein zum Innehalten, hier im Textilgeschäft Brennet. | Bild: Julia Becker

Beim Bummel durch die Innenstadt fallen dabei besonders die vielen verschiedenen Krippen in den Schaufenstern auf: „Die Zusammenarbeit hat wieder sehr gut funktioniert und richtig Spaß gemacht“, so Ruthe. Durch die gute Vernetzung in der Stadt ist auch in dieser Adventszeit wieder eine Vielzahl schöner und auch ungewöhnlicher Krippen zu sehen, allesamt Leihgaben Wehrer Familien.

Wechselhaft: Im Schaukasten der Buchhandlung Volk präsentiert der Künstler Eduard Kasper auf Anregung von Gabriele Volk täglich ein neues Werk – ein Blickfang auch am kommenden verkaufsoffenen Freitag. | Bild: Julia Becker

Dazu stellen drei Künstler in Wehrer Schaufenstern aus. Im Modehaus Bär finden sich Werke aus der Reihe „Neue Romantik“ von Elena Romanzin. Die Wehrer Malerin zeigt ihre Impressionen aus Venedig sowie vier Frauenporträts und möchte mit ihren vielschichtigen Werken zum Nachdenken anregen. Im Schaukasten der Buchhandlung Volk präsentiert Eduard Kasper einen künstlerischen Adventskalender. Kasper stellte seine Werke bereits im Alten Schloss aus und hat sein Atelier über der Buchhandlung Volk eingerichtet. Jeden Tag gibt es hier eine neue kolorierte Zeichnung zu sehen, die gelegentlich auch zum Schmunzeln einlädt. Die KreativWerksatt schließlich zeigt in diesem Monat eine Fotografien des Fotografen Harry Lieber aus Steinen. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler hat sich auf moderne Architektur und außergewöhnliche Perspektiven spezialisiert.