Die 14. Wehratalpokalschau vom Kleintierzuchtverein war erneut ein Erfolg. Die Schulsporthalle war voll bestuhlt und um die Mittagszeit genossen die Massen das reichhaltige Angebot. Die herbstliche Schlachtplatte kam bei den Besuchern gut an. Das reichhaltige Kuchen- und Tortenbuffet hatte zur eigentlichen Kaffeestunde bei der Preisverleihung eine große Nachfrage erfahren. „Das war leider dann alles schon verkauft“, sagte Vereinsvorsitzender Peter Wunderle und schmunzelte dabei. Die prämierten und bewerteten Kaninchen im Kellergeschoss hatten von alldem nichts mitbekommen.

65 Kaninchen in den unterschiedlichsten Rassen sind bereits am Freitag in aller Ruhe begutachtet worden. Herbst heißt auch da, wie bei vielen anderen Tieren auch, der Fellwechsel steht an. Ein ganzes Jahr an Hege und Pflege kann dann doch ein Reinfall werden, wenn just zu dem Zeitpunkt das Fell etwas struppig erscheint. Ansonsten in bestem Wuchs, das Erscheinungsbild bei der Prüfung halt unterdurchschnittlich.

Das sieht in drei Wochen in der Regel schon ganz anders aus. Ziel vieler Züchter aus der Region, die in Öflingen ausgestellt haben, bleibt die Bundesschau im Dezember in Leipzig. „Mit elf Wehratalmeister bei neun Rassen haben wir ein ordentliches Ergebnis erlebt“, sagte Wunderle. Dietmar Scherr war der Preisrichter.

Zum besten Rammler ist ein Holicer von Klaus Banholzer gekürt worden. Die beste Häsin, eine Loh schwarz, stammt aus der Zucht von Horst Büch aus Waldshut. Blauer oder Grauer Wiener, Zwergwidder, Neuseeländer, Thüringer, Hermelin, Wiener, Heller Großsilber und die Farbenzwerge sind gekürt worden. Den jungen Besuchern hatten die Kaninchen sichtlich gefallen.

Gleichzeitig fand auch die Vereinsmeisterschaft C142 Öflingen statt. Vereinsmeister des Jahres 2023 ist Klaus Banholzer. Bei den Jungzüchtern setzte sich Alessio Tavino mit einer Hellen Großsilber durch.

Die Zuchterfolge in Öflingen bringen eine neue Rasse an Kaninchen ins Spiel: Die Öflinger Kleintierzüchter haben sich der neuen Rasse Blau-Grauer Wiener angenommen. „Schwer an Zuchttiere ran zu kommen“, gestand Mario Turbeis. Die Züchter setzen auf einen sauberen Genpool und fahren zwischen der Pfalz und Augsburg gerne zu befreundeten Züchtern.

Das Hobby wird gepflegt und man hilft sich gegenseitig. „Das ist jeden Tag eine Pflicht“, so Wunderle. Anscheinend war das Zuchtjahr im ganzen Land in diesem Jahr schwierig. Lange keine Jungtiere, dann zu heiß, was sich bei den Farbschlägen bemerkbar machte und derzeit ein geballter Ausstellungstourismus. Das macht nicht jeder Züchter mit. Ziel bleibt bei den Profizüchtern die Landes- und Bundesschau, und wie immer mit einer großen Beteiligung aus Öflingen.