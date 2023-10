Es war ein gelungenes Country-Fest am Sonntag auf dem Wehrer Schlössle. Der schöne, sonnige Herbsttag und die wunderbare Naturkulisse waren es schon wert, dieser historischen Stätte auf der Höhe des Wehrer Schlossberges einen Besuch abzustatten. Dazu lockte aber das Fest, das der Countryclub und die Linedancer dort im Ruinen-Geviert unter Baumalleen veranstalteten. Nicht zum ersten Mal übrigens.

Gut besucht war der Festplatz beim Schlössle beim Herbstfest des Country Club Wehr. | Bild: Marianne Bader

Feste auf dem Wehrer Schlössle, wie die Burgruine Werrach unter Einheimischen genannt wird, haben eine lange Tradition. Über Jahrzehnte hinweg verging dort kein Sommer ohne ein Fest im Innenhof neben dem Aussichtspavillon. Die Vereine gaben sich praktisch die Klinke in die Hand, so begehrt war es unter den mächtigen Laubbäumen und umgeben von dicken Mauern zu festen.

Kleiner Moment des Schreckens

Lange hielt diese Serie an. Dann fing das alte Gemäuer an zu bröckeln und der Aufenthalt hätte gefährlich werden können. Erst nachdem die Stadt Wehr und der Schwarzwaldverein das Mauerwerk in Ordnung gebracht und den Pavillon durch einen neuen ersetzt hatten, wurden die Festivitäten wieder möglich.

Am Sonntag war es der Country Club Wehr der bereits zu seinem dritten Country-Western-Fest auf das Schlössle eingeladen hatte. Und hier wurde einiges geboten: Mit Line-Dance-Vorführungen war das Nachmittagsprogramm gespickt.

Linedancerinnen erfreuten mit ihren Tanzeinlagen. | Bild: Marianne Bader

Dabei handelt es sich um eine Art Formationstanz, der von Einzelpersonen in einer oder mehreren Reihen synchron getanzt wird. Eine der Hauptattraktion war der Auftritt des „Country-Western-Club“ Bad Säckingen. In ihren Kostümen mit Westernstiefel und typischen Cowboyhüten kamen die Gast-Linedancer angereist und sorgten besonders bei Tanzliebhabern für Begeisterung.

Neben dem tänzerischen Unterhaltungsprogramm kam auch die Kulinarik nicht zu kurz. Aus der Schlössle-Küche dufteten leckere Mississippi-Burger und Westernsteaks. An den Getränken- und Essenstheken herrschte jedenfalls durchgängig großer Andrang.

Kulinarische Spezialitäten waren bei den Festgästen beliebt. | Bild: Marianne Bader

Überhaupt war das Westernfest ein echter Familientag. Für die kleinen Besucher war ein separater Bereich geschaffen worden. Bei einem bunten Kinderprogramm mit Mal- und Bastelangeboten sowie Büchsenwerfen fanden die Kinder Beschäftigung. Selbstgemachte Traumfänger in vielen Formen und Farben konnten gegen eine Spende mitgenommen werden.

Die Vorsitzende des Country-Clubs Wehr, Constanze Feder, zeigte sich mit dem Besucherandrang und dem Festverlauf sehr zufrieden. Sämtliche Vereinsmitglieder waren im Einsatz um den vielen Gästen ein schönes Fest zu bereiten.