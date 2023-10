„Es ist absolut großartig, was ihr da gerade leistet“: Sehr angetan zeigte sich Vorsitzender Matthias Kaiser in der jüngsten Hauptversammlung des FC Wehr vom positiven Zustand seines Vereines. Zusätzlichen Auftrieb erhielt die allgemeine Zufriedenheit durch die Anwesenheit von Bürgermeister Michael Thater. Er kündigte in der Versammlung die Sanierung des Kunstrasenplatzes mit Kosten von bis zu 350 000 Euro an. Einen kleinen Kritikpunkt konnte sich Thater allerdings nicht verkneifen. „Ja, der Platz ist nach 15 Jahren durch“, bestätigte er. Der gleichzeitig errichtete Zwillingsplatz in Lauchringen werde aber „noch fünf Jahre halten“, wie er auf Nachfrage erfahren habe, führte er aus. In den Beratungen für den Haushalt 2024 sollen die nötigen finanziellen Mittel jedenfalls Berücksichtigung finden. Thater bezifferte diese auf bis zu 350 000 Euro. Keinen Zweifel ließ der Bürgermeister daran, dass er von Seiten des Vereines eine Beteiligung erwarte, die jedoch „nicht unbedingt finanzieller Art“ sein müsse. Den Vorstand forderte er auf, sich Gedanken darüber zu machen, welche Bedürfnisse der Verein hätte. Vorsitzender Kaiser schlug vor, dass jede Mannschaft einen Sachverständigen in ein Gremium berufen solle. Thater erklärte außerdem, dass die Seebodenhalle voraussichtlich ab Mitte des kommenden Jahres saniert werden soll. Die Kosten bezifferte er mit rund 3,8 Millionen Euro.

Sportlich sorgte vor allem der Aufstieg der A-Junioren in die Verbandsliga für gute Stimmung. Das als Spielgemeinschaft FC Wehr/Bergalingen ins Rennen gegangene Team belegt nach sechs Spielen den fünften Tabellenplatz. Michael Bauder sagte in seinem Jahresbericht zur Juniorenabteilung: „Ein Riesenzuwachs“ habe den Bestand auf 200 Jugendmitglieder anwachsen lassen.

Ehrungen: Michael Crusius, Antonio Nicolosi, Delfio Paoloni (15 Jahre/Silberne Nadel). Frank Kratzer, Adelbert Leuter (25 Jahre/Goldene Nadel). Rolf Mattes, Bernhard Bächle, Thomas Rünzi, Ella Martschinke, Rouven Kummle (40 Jahre/Ehrenmitgliedschaft).