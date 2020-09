So normal wie möglich will die Talschule in das neue Schuljahr starteten. Viele Extraaktivitäten stehen aber immer noch auf dem Prüfstand – so kann der Chorunterricht bis auf weiteres nicht wieder stattfinden.

„Es fehlt das, was die Talschule eigentlich ausmacht“, bedauert Rektorin Sonja Dannenberger zum stark geschrumpften musikalischen Angebot. Flöten und Trommeln soll wieder stattfinden, allerdings gibt es bis auf weiteres kein Chorsingen. „Damit fallen auch unser Weihnachtskonzert und die Auftritte im Pflegeheim aus“, so Dannenberger.

Auch die sehr beliebte Halloween-Party der Viertklässler könne nicht im üblichen Rahmen stattfinden, ebenso auf der Kippe stehen Bundesjugendspiele und andere sportliche Veranstaltungen, ergänzt Konrektorin Birgit Basler. Für den Regelunterricht sei man sehr gut vorbereitet, „wir konnten in den Wochen vor den Ferien schon einiges an Erfahrungen sammeln“, so Dannenberger. Seit einer Woche findet die Lernbrücke statt, bei der einzelne Schüler nach der Zeit des Fernunterrichts Rückstände aufarbeiten können.

Ab dem 14. September findet der Unterricht dann erstmals seit der Corona-Pandemie wieder in den gewohnten Klassen statt. Zur Sicherheit sei ein Platztausch aber nicht mehr möglich, bei Arbeiten im Computerraum müsse die Lehrkraft hinterher die Plätze reinigen. „Vor dem Unterricht werden die Hände gewaschen, so wie wir es auch schon vor den Ferien gehandhabt haben“, erklärt Dannenberger. Die Pausen werden versetzt stattfinden und auch hier sollen die Schüler möglichst im Klassenverband bleiben. „Es ist ein großer organisatorischer Aufwand, damit es keine Überschneidungen gibt“, erklärt Basler. Mund-Nase-Masken sind nicht vorgeschrieben, aber im engen Kontakt empfohlen, so die Konrektorin: „Die Kinder suchen ja auch den Kontakt zu uns“.

Hier hätte sich Dannenberger mehr Unterstützung vom Landratsamt gewünscht: „Uns wurden Masken aus den Beständen angeboten, aber nur kostenpflichtig.“ Als Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung VBE hat Dannenberger bereits öffentlich reklamiert, dass nur an weiterführenden Schulen Schutzmasken vom Land gestellt werden. „Aber auch bei uns gibt es Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören“, so Konrektorin Basler.

Sollte es einen Coronafall geben oder aus anderen Gründen kein Präsenzuntereicht möglich sein sei man gut vorbereitet, erklärt Dannenberger: Mit der Schulapp und enger Kommunikation mit den Eltern habe man den letzten Monaten bereits gute Erfahrung gemacht. Alle Lehrer hätte zudem Unterrichtsmaterial für daheim vorbereitet, so Dannenberger. „Wir sind hier ein gutes Team, alle Lehrer haben sich stark eingebracht!“